Названы главные изменщики по знаку Зодиака. Их вечно тянет "налево"

Астрологи считают, что представители некоторых знаков Зодиака чаще других оказываются изменщиками. Их будто тянет пойти "налево", а потому им непросто хранить верность.

Кто попал в список изменщиков, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrotalk .

Овен

Овны, как оказалось, нередко отличаются импульсивностью. В них кипит дух авантюризма, а потому их легко втянуть в тайные любовные связи. Азарт и новые впечатления - главная цель Овнов.

Поэтом представители этого знака Зодиака нередко решаются на служебные романы. Они могут изменять своей второй половинке лишь ради того, чтобы получить новые ощущения.

Телец

Представители этого знака Зодиака, как утверждают астрологи, любят чувства и удовольствия. Ими нередко управляет Венера, а потому даже самые преданные Тельцы могут испытывать соблазны.

И если они не справятся с этой тягой, то точно пойдут "налево". Тайная связь нередко является их скрытым желанием. Поэтому представители этого знака Зодиака могут решиться на роман, при этом продолжая находиться в отношениях с другим человеком.

Близнецы

Не секрет, что Близнецы известны своим метанием из стороны в сторону. Представители этого знака Зодиака, по мнению астрологов, весьма обаятельны и любят общение. А их "темная сторона" нередко думает об измене.

Близнецы могут решиться на любовную связь на стороне, желая ощутить экстрим. При этом они будут рады получать больше внимания, ведь это тешит самолюбие.

Скорпион

Представители этого знака, как рассказали астрологи, нередко отличаются от других своей эмоциональностью. У них весьма загадочная аура, понять Скорпионов может не каждый.

И несмотря на то, что они очень преданы и страстны, что-то внутри их все равно хочет тайны. Поэтому бывает и так, что в поисках чего-то запретного и скрытного Скорпионы выбирают измену своей второй половинке.