ua en ru
Пн, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Названо головних зрадників за знаком Зодіаку. Їх вічно тягне "наліво"

Понеділок 04 грудня 2023 10:01
UA EN RU
Названо головних зрадників за знаком Зодіаку. Їх вічно тягне "наліво" Хто схильний до зрад (коолаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Астрологи вважають, що представники деяких знаків Зодіаку найчастіше виявляються зрадниками. Їх ніби тягне піти "наліво", а тому їм непросто зберігати вірність.

Хто потрапив до списку зрадників, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Astrotalk.

Овен

Овни, як виявилося, часто відрізняються імпульсивністю. У них кипить дух авантюризму, тому їх легко втягнути у таємні любовні пригоди. Азарт та нові враження - головна мета Овнів.

Тому представники цього знака Зодіаку нерідко наважуються на службові романи. Вони можуть зраджувати свою другу половинку лише заради того, щоб отримати нові відчуття.

Телець

Представники цього знаку Зодіаку, як стверджують астрологи, люблять почуття та задоволення. Ними нерідко керує Венера, а тому навіть найвідданіші Тельці можуть відчувати спокуси.

І якщо вони не впораються з цим потягом, то точно підуть "наліво". Таємний роман нерідко стає їхнім прихованим бажанням. Тому представники цього знака Зодіаку можуть наважитися на роман, продовжуючи перебувати у стосунках з іншою людиною.

Близнюки

Не секрет, що Близнюки відомі своїм метанням. Представники цього знаку Зодіаку, на думку астрологів, дуже привабливі та люблять спілкування. А їхня "темна сторона" нерідко думає про зраду.

Близнюки можуть наважитися на любовний зв'язок на стороні, бажаючи відчути екстрим. При цьому вони будуть раді отримувати більше уваги, адже це тішить самолюбство.

Скорпіон

Представники цього знаку, як розповіли астрологи, нерідко відрізняються від інших своєю емоційністю. У них дуже загадкова аура, зрозуміти Скорпіонів може не кожен.

І попри те, що вони дуже віддані та пристрасні, щось усередині все одно хоче таємниці. Тому буває і так, що у пошуках чогось забороненого та потайного Скорпіони обирають зраду.

Раніше ми вже розповідали, що астрологи назвали щасливий колір для кожного знака Зодіаку.

Також нещодавно стало відомо, які знаки Зодіаку за крок від грандіозного прориву і ось-ось зірвуть куш.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогія Гороскоп