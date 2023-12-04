Названы главные счастливчики недели по знаку Зодиака

Ближайшая неделя, как считают астрологи, принесет интересные события. Особенно повезет представителям четырех знаков Зодиака. Они стали главными счастливчиками и точно будут в восторге от ближайших дней.

Кому повезет на этой неделе, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Knowinsiders .

Овен

В ближайшие дни вы можете встретиться с людьми, настроенными против вас. Они попытаются причинить вам вред. Однако бояться не стоит. Вам очень повезло, потому что на этой неделе вы будете под защитой.

Никто не сможет вас обидеть, врагов настигнет бумеранг. Но это не самый главный сюрприз для вас. Также вы сможете отлично провести время и насладиться приятной компанией. В вашу жизнь придет настоящее счастье, встречайте его.

Рыбы

Всю неделю вы сможете развлекаться и не думать о плохом. Оставьте беспокойство в прошлом, все будет хорошо. Вселенная на вашей стороне, поэтому смело делайте все, что хотите.

Если вы давно планировали проверить удачу - это время пришло. Разрывайте все шаблоны и не сомневайтесь в своей победе. Неземное счастье подарит вам крылья, вы очень высоко взлетите и точно не упадете.

Лев

Вы будете очень заняты и можете понять, что устали. Но все задачи даются вам не просто так. У вас будет шанс проявить себя с лучшей стороны и достичь всех целей. Не переживайте, без поддержки вы точно не останетесь.

Вас осчастливят хорошие новости. Вероятно, в скором времени вы получите щедрую прибыль или большую премию. Не стоит держать все деньги при себе, задумайтесь об инвестициях или начните копить на что-то глобальное.

Стрелец

Вам стоит довериться судьбе, уже в скором времени в вашей жизни произойдет что-то невероятное. Вы получите награду за все свои труды и поймете, что рядом с вами находятся люди, которым точно можно доверять.

Порадуйте себя мини-презентом и обязательно попробуйте что-то новой. Порой стоит пойти другой дорогой и понять, что вы напрасно повторяли один и тот же путь изо дня в день. Вы - главный счастливчик недели, в этом точно нет сомнений.