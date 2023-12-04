Гороскоп на неделю по картам Таро: кого ждет счастье, а кого - печаль

Тарологи составили гороскоп на неделю (с 4 по 10 декабря). Кому-то очень повезет, счастье ворвется в их жизнь. А кого-то ждет печаль.

Что ждет именно ваш знак Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times .

Овен

Вы наконец-то увидите результаты своего труда. Пришло время решиться на что-то важное. Начните думать о продвижении по карьерной лестнице. Однако готовьтесь к тому, что дома у вас могут начаться проблемы.

Ссоры с семьей вас огорчат. Однако не стоит проявлять эмоции. Постарайтесь найти гармонию и обязательно уделите время своей второй половинке. Помимо этого, у вас появится шанс отправиться в спонтанное путешествие, обязательно берите с собой любимого человека.

Телец

Неделя может вас удивить. Возможно, начальство резко изменит к вам отношение, требования возрастут. Не бойтесь пробовать что-то новое и будьте гибкими в своих решениях.

Не сильно повезет и в личной жизни. Будьте готовы к ситуациям, в которых вам придется делать непростой выбор. Отвлечься от проблем вам поможет спорт. К концу недели вас порадует внезапная прибыль.

Близнецы

В ближайшее время вам повезет. Вы сможете получить повышение или премию. Помимо этого, коллеги начнут вас уважать. Однако будьте осторожны и не сплетничайте, это ударит по вашей репутации.

Служебные романы весьма опасны, постарайтесь не рисковать. Помимо этого, вам стоит уделить внимание не любовным приключениям, а работе. У вас появится шанс разбогатеть, сконцентрируйтесь на этом.

Рак

Новая неделя принесет в вашу жизнь ясность. Вы найдете ответы на вопросы, которые вас интересовали и даже беспокоили. Помимо этого, вы сможете понять, что застряли на одном месте и не можете развиваться на работе.

Это осознание не должно вас огорчать. Делайте правильные выводы и стройте планы, все получится. В личной жизни вам стоит полностью отдаться любви. Также не забывайте о физической активности и больше гуляйте.

Лев

В отношениях с родственниками у вас назревают конфликты. Помимо этого, вам стоит проявить максимальную осторожность с незнакомцами. Берегите деньги и не ввязывайтесь в авантюры.

Планируйте свой бюджет и постарайтесь не обострять ситуацию, если возникнут какие-то споры. Вы точно найдете повод для радости. А потому не стоит грустить и опускать руки.

Дева

Неделя будет насыщенной. Вы сможете познакомиться с влиятельными людьми, набраться опыта и получить совет. Прислушивайтесь к словам тех, кто рядом с вами. Это поможет вам добиться успеха.

Постарайтесь не злоупотреблять вечеринками и весельем. Поберегите здоровье и уделите время саморазвитию. Помимо этого, на этой неделе вы можете совершить серьезную сделку и купить что-то ценное.

Весы

Вас ждет проверка на прочность, придется проявить сосредоточенность и целеустремленность. И если вы не составите план и будете действовать вслепую, все закончится катастрофой.

Не совершайте ошибки и постарайтесь не спорить из-за пустяков. Если вы будете доказывать свою правоту, но не сможете ничем это аргументировать, ваша репутация сильно пострадает.

Скорпион

Вас ждут приятные сюрпризы. Однако вам точно не стоит увлекаться покупками и затевать ремонт. Постарайтесь экономить деньги и беречь то, что вы заработали. Чтобы отвлечься от желания скупать все на своем пути, отправьтесь на свидание.

Устройте романтический ужин и расскажите своей второй половинке, как сильно вы ее любите. А на работе и учебе вам стоит отказаться от помощи посторонних, думайте о том, как добиться успеха самостоятельно.

Стрелец

Вас ждет огромное счастье. Ждите хороших новостей от дальних родственников, вы точно будете удивлены и сильно обрадуетесь. Помимо этого, у вас появится шанс заработать немало денег.

В отношениях со своей второй половинкой вы можете разочароваться. Вероятно, вы в чем-то подозреваете того, кого сильно любите. Постарайтесь отвлечься и запланируете поездку за город, путешествие пойдет вам на пользу.

Козерог

Вы сможете начать новую жизнь. Проявите оригинальность, пришло время взглянуть на мир по-новому, раскройте в себе абсолютно иные грани. Помимо этого, вы сможете создать уютную атмосферу дома, гармония в отношениях с близкими людьми вас точно порадует.

Не думайте о прошлом и отпустите все обиды. Мысли о плохом мешают вам двигаться вперед. А потому смело вычеркивайте из жизни то, что тянет вас ко дну.

Водолей

Новая неделя вас приятно удивит. Вы сможете обмениваться идеями с единомышленниками и понять, что движетесь в правильном направлении. В этот период вам стоит записывать свои мысли, так вы не упустите что-то важное.

Кроме этого, ведение дневника поможет вам лучше понять свои эмоции. Так вы найдете ответы на все вопросы и поймете, где могли ошибаться. Конечно же, это принесет лишь радость.

Рыбы

В ближайшие дни вам стоит решиться на серьезный шаг. Не бойтесь предлагать свои идеи и не жалейте времени на новые проекты. Ваши старания окупятся, об этом даже не стоит переживать.

Вы можете найти партнера, с которым вам будет легче заниматься бизнесом и создавать что-то новое. В личной жизни вам стоит проявить терпение. Не устраивайте скандалы и будьте готовы к тому, что вам придется искать баланс между карьерой и семьей.