Названы факторы, которые приводят к резкому увеличению веса зимой

Зимой из-за холода и меньшей активности люди могут стремительно набирать вес. Определенные способы помогут избежать этого и привести тело в форму.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health .

Что затрудняет потерю веса зимой

Праздники

Холодные месяцы часто полны уютных встреч с друзьями и семьей и сытной еды. Увеличение времени сидения дома в сочетании с жирной пищей, которая отличается от обычного рациона, приводит к увеличению веса.

Доктор медицинских наук Кристофер Макгоуэн рассказал, что самый большой фактор, который влияет на увеличение веса - это потребление калорий.

В большинстве случаев увеличение веса зимой обычно связано с изменениями в еде и режиме тренировок. Немалую роль играет насыщенная едой праздничная среда.

Сезон праздников вращается вокруг еды, что побуждает к чрезмерному злоупотреблению калориями.

Если вы придерживаетесь диеты, зимой также может быть сложнее отслеживать калории и питательные вещества, которые вы потребляете во время праздников, поскольку еду часто готовят друзья и семья.

Малая подвижность

Также в зимние месяцы люди, как правило, склонны к теплым и уютным блюдам.

Минусовая температура в сочетании с праздничными встречами также может затруднить поиск времени или мотивации для занятий спортом.

Гормональные сбои

Увеличение веса в зимние месяцы в значительной степени связано с поведением людей, некоторые биологические факторы также могут играть определенную роль.

Многие люди чувствительны к гормональным колебаниям, которые происходят со сменой времени года. Эти колебания также могут изменить настроение, аппетит и уровень энергии.

Более короткий световой день также может вызвать изменения настроения, что повлияет на ваш рацион.

Как худеть зимой

Когда дело доходит до еды, особенно во время праздников, то стоит не приходить в гости голодными. Это приводит к перееданию.

И если низкие температуры и темные дни затрудняют тренировки, сосредоточьтесь на поиске способов быть активными в помещении.