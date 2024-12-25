Названо фактори, які призводять до різкого збільшення ваги взимку

Взимку через холод та меншу активність люди можуть стрімко набирати вагу. Певні способи допоможуть уникнути цього та привести тіло у форму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health .

Що ускладнює втрату ваги взимку

Свята

Холодні місяці часто сповнені затишних зустрічей з друзями та сім’єю та ситної їжі. Збільшення часу сидіння вдома в поєднанні з жирною їжею, яка відрізняється від звичайного раціону, призводить до збільшення ваги.

Доктор медичних наук Крістофер Макгоуен розповів, що н айбільший фактор, який впливає на збільшення ваги - це споживання калорій.

У більшості випадків збільшення ваги взимку зазвичай пов’язане зі змінами в їжі та режимі тренувань. Чималу роль відіграє насичене їжею святкове середовище.

Сезон свят обертається навколо їжі, що спонукає до надмірного зловживання калоріями.

Якщо ви дотримуєтеся дієти, взимку також може бути складніше відстежувати калорії та поживні речовини, які ви споживаєте під час свят, оскільки їжу часто готують друзі та родина.

Мала рухливість

Також у зимові місяці люди, як правило, схильні до теплих і затишних страв.

Мінусова температура у поєднанні зі святковими зустрічами також може ускладнити пошук часу або мотивації для занять спортом.

Гормональні збої

Збільшення ваги в зимові місяці значною мірою пов’язане з поведінкою людей, деякі біологічні фактори також можуть відігравати певну роль.

Багато людей чутливі до гормональних коливань, які відбуваються зі зміною пори року. Ці коливання також можуть змінити настрій, апетит і рівень енергії.

Коротший світловий день також може спричинити зміни настрою, що вплине на ваш раціон.

Як худнути взимку

Коли справа доходить до їжі, особливо під час свят, то варто не приходити в гості голодними. Це призводить до переїдання.

І якщо низькі температури та темні дні ускладнюють тренування, зосередьтеся на пошуку способів бути активними в приміщенні.