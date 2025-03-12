Назван экзотический фрукт, который борется с высоким холестерином и диабетом
Фрукт дракона или питахайя становится все более популярным из-за своих полезных свойств. Этот экзотический плод не только вкусный, но и способен снижать уровень холестерина и способствовать контролю над уровнем сахара в крови, что делает его полезным для людей с диабетом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Чем полезен фрукт
Драконовый фрукт получил свое название из-за чешуйчатого внешнего вида и ярко-розовой кожуры. Внутри он белый или красный с мелкими черными семенами.
Каждый фрукт наполнен витаминами, минералами и питательными веществами, которые необходимы для функционирования человеческого организма. Порция плодов дракона может содержать менее 60 калорий, а также много железа, магния и клетчатки.
Плод дракона наполнен антиоксидантами, такими как беталаины и витамин С, которые могут помочь уменьшить воспаление и окислительный стресс.
Кроме того, фрукт богат витаминами С и группы B, которые могут укрепить иммунную систему и повысить уровень энергии.
Мякоть также наполнена антиоксидантами, которые защищают клетки от нестабильных молекул, называемых свободными радикалами, которые связаны с хроническими заболеваниями и старением.
Исследование сравнило антиоксидантные свойства 17 тропических фруктов и ягод и обнаружило, что питахайя лучше всего защищает определенные жирные кислоты от повреждения свободными радикалами.
Драконовый фрукт может помочь снизить уровень холестерина и поддержать здоровье сердца. Он содержит клетчатку, антиоксиданты и жирные кислоты, которые снижают "плохой" уровень холестерина.
Он также имеет низкий гликемический индекс, что важно, поскольку это означает, что фрукт не насыщает кровь своим естественным сахаром и не вызывает скачков уровня глюкозы.
Его естественное высокое содержание клетчатки (на 100 г) также помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. Его сильная волокнистость помогает дольше чувствовать сытость, что приводит к меньшему соблазну перекусить и потенциально потере веса.
Питахайя (фото: Freepik)
Кому нельзя есть фрукт
Драконий фрукт обычно безопасен для большинства людей, но существуют некоторые случаи, когда его потребление стоит ограничить или избегать:
- аллергии - если у вас есть аллергия на тропические фрукты, такие как киви или манго, существует вероятность, что вы также можете быть аллергичны к драконовому фрукту
- проблемы с желудочно-кишечным трактом - люди с определенными желудочно-кишечными заболеваниями, такими как гастрит или язва желудка, должны осторожно относиться к употреблению этого фрукта, поскольку он может вызвать раздражение
- прием лекарств - если вы принимаете лекарства, влияющие на уровень сахара или холестерина в крови, следует проконсультироваться с врачом
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