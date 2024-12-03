Названы два продукта, которые очень тормозят ваше выздоровление при простуде

Какие два продукта нужно исключить, чтобы быстро поправиться

Британский семейный врач Дэвид Николс советует отказаться от алкоголя и кофеина, чтобы ускорить выздоровление от вирусов.

Он предполагает, что исключение этих веществ может уменьшить обезвоживание и помочь выздороветь от болезней.

"Подумайте, сколько вы пьете. Ваше тело тратит больше энергии, когда борется с инфекцией, поэтому очень важно увеличить потребление воды в этот период. Избегайте также алкоголя и кофеина. Все обезвоживающее вас не поможет скорейшему выздоровлению", - сказал врач .

Доктор Николс также подчеркнул важность правильного питания не только для предотвращения инфекций, но и для борьбы с ними.

"Когда у вас грипп или COVID, потеря аппетита не является чем-то необычным, но употребление пищи с высоким содержанием белка может помочь вам получить энергию и восстановиться", - отметил эксперт.

Отметим, что сейчас вся Европа готовится к зиме, сезону, печально известному увеличением случаев кашля и простуды.

В связи с резким падением температуры эксперты опасаются волны четырех заболеваний, а именно Covid-19, RSV, гриппа и норовируса.