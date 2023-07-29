Названы дни, в которые категорически нельзя убирать, чтобы не навлечь беды

Уборка в доме - обыденное дело, которым заниматься нужно регулярно. Однако есть ситуации, когда выметание мусора и складывание вещей в шкафу лучше отложить.
О том, в какие дни категорически нельзя убирать - читайте в материале Styler.
Если в доме праздновали помолвку, то после того, как гости разошлись лучше, абсолютно ничего не убирать. Оставьте все на завтра, ведь согласно приметам, убирать в этот день нельзя, иначе свадьба не состоится.
Считается, что так можно выместить из дома благосостояние и достаток. Некоторые приметы говорят, что уборка, когда на улице стемнело, может разгневать домового, и он начнет вредить хозяевам.
А эзотерики говорят, что после наступления тьмы в доме начинают действовать другие силы. Таким образом, темная энергия может заполнять пустоту, которая образуется во время уборки.
Генеральную уборку предки не делали во время церковных праздников. Они считали, что, избегая нарушения запрета, можно было сохранить здоровье, счастье и семейное благополучие.
Если убирать в такие дни, это может привести к неприятностям, возникающим в различных сферах жизни. Лучше эти дни посвятить молитвам и общению со своими близкими, а не тратить время на бытовые дела.
Если кто-то из ваших родных отправился в путешествие или дальнюю поездку, лучше в тот день не убирать, а тем более не мыть пол. Считается, что так вы можете навредить их возвращению домой.
Если убирать дома параллельно с приготовлением блюд, то в доме не будет хватать еды. Лучше избегайте такого одновременного исполнения дел.
Раньше мы писали, что значит, когда к одежде прицепилась нить.
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