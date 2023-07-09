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Названы 8 продуктов, которые разогревать категорически нельзя: список

Какие продукты опасно разогревать (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Вчерашняя еда из холодильника кажется нам неплохим вариантом для обеда или ужина, ведь просто разогрев ее, не придется провести час на кухне по приготовлению. Однако разогревать некоторые продукты может быть опасно для здоровья.

Об этом рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Грибы и яйца

Курица

Повторное нагревание блюда с таким мясом приводит к замедлению пищеварения и гастрита.

Картофель и рис

Эти популярные гарниры при разогреве могут стать причиной развития ботулизма и других бактериальных болезней. Такой риск связан с разложением крахмала в картофеле и размножением бактерий в рисе.

Морепродукты

Свекла и шпинат

Повторная термическая обработка свеклы, шпината и сельдерея не только разрушает ценные витамины, но и приводит к выработке токсинов, которые могут вызвать отравление. Дело в том, что в этих продуктах содержатся в них нитраты, которые при разогреве проявляют свои канцерогенные свойства.

Раньше мы писали о том, как выбрать качественное и безопасное мороженое.

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