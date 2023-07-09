Названы 8 продуктов, которые разогревать категорически нельзя: список

Грибы и яйца

Курица

Повторное нагревание блюда с таким мясом приводит к замедлению пищеварения и гастрита.

Картофель и рис

Эти популярные гарниры при разогреве могут стать причиной развития ботулизма и других бактериальных болезней. Такой риск связан с разложением крахмала в картофеле и размножением бактерий в рисе.

Морепродукты

Свекла и шпинат

Повторная термическая обработка свеклы, шпината и сельдерея не только разрушает ценные витамины, но и приводит к выработке токсинов, которые могут вызвать отравление. Дело в том, что в этих продуктах содержатся в них нитраты, которые при разогреве проявляют свои канцерогенные свойства.