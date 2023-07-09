Названо 8 продуктів, які розігрівати категорично не можна: список

Вчорашня їжа з холодильника видається нам непоганим варіантом для обіду чи вечері, адже просто розігрівши її, не доведеться провести годину часу на кухні за приготуванням. Проте розігрівати деякі продукти може бути небезпечним для здоров'я.
Про це розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.
Повторно нагрівати страви з таким м'ясом призводить до сповільнення травлення та гастриту.
Ці популярні гарніри при розігріванні можуть стати причиною розвитку ботулізму та інших бактеріальних захворювань. Такий ризик пов'язаний з розкладанням крохмалю в картоплі та розмноженням бактерій в рисі.
Повторна термічна обробка буряка, шпинату і селери не тільки руйнує цінні вітаміни, але і призводить до вироблення токсинів, які можуть викликати отруєння. Річ у тому, що в цих продуктах містяться в них нітрати, що при розігріванні проявляють свої канцерогенні властивості.
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