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Названо 8 продуктів, які розігрівати категорично не можна: список

Які продукти небезпечно розігрівати (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Вчорашня їжа з холодильника видається нам непоганим варіантом для обіду чи вечері, адже просто розігрівши її, не доведеться провести годину часу на кухні за приготуванням. Проте розігрівати деякі продукти може бути небезпечним для здоров'я.

Про це розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Гриби та яйця

Курка

Повторно нагрівати страви з таким м'ясом призводить до сповільнення травлення та гастриту.

Картопля та рис

Ці популярні гарніри при розігріванні можуть стати причиною розвитку ботулізму та інших бактеріальних захворювань. Такий ризик пов'язаний з розкладанням крохмалю в картоплі та розмноженням бактерій в рисі.

Морепродукти

Буряк та шпинат

Повторна термічна обробка буряка, шпинату і селери не тільки руйнує цінні вітаміни, але і призводить до вироблення токсинів, які можуть викликати отруєння. Річ у тому, що в цих продуктах містяться в них нітрати, що при розігріванні проявляють свої канцерогенні властивості.

Раніше ми писали про те, як вибрати якісне та безпечне морозиво.

Також читайте, які продукти запобігають появі сивини та роблять волосся здоровим.

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