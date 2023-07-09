Названо 8 продуктів, які розігрівати категорично не можна: список

Гриби та яйця

Курка

Повторно нагрівати страви з таким м'ясом призводить до сповільнення травлення та гастриту.

Картопля та рис

Ці популярні гарніри при розігріванні можуть стати причиною розвитку ботулізму та інших бактеріальних захворювань. Такий ризик пов'язаний з розкладанням крохмалю в картоплі та розмноженням бактерій в рисі.

Морепродукти

Буряк та шпинат

Повторна термічна обробка буряка, шпинату і селери не тільки руйнує цінні вітаміни, але і призводить до вироблення токсинів, які можуть викликати отруєння. Річ у тому, що в цих продуктах містяться в них нітрати, що при розігріванні проявляють свої канцерогенні властивості.