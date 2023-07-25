Названы 7 суперфудов, которые нужно обязательно включить в рацион

Необходимые для организма витамины и минералы лучше получать из пищи. Так они лучше усваиваются, чем из аптечных витаминных комплексов.

О том, какие продукты имеют уникальное содержание витаминов и можно назвать суперфудами, рассказала фитнес-тренер Александра Сваровских в своем Instagram.

Квашеная капуста

Такая капуста содержит мало углеводов, много клетчатки, витамины С, К2 и другие нутриенты. В одной порции капусты содержится больше витамина С, чем в любом другом продукте. Квашеную капусту можно считать хорошим пробиотиком, способствующим хорошему пищеварению.

Руккола

Крестоцветный овощ, в котором много фитонутриентов - калий, магний, кальций, витамин С, что положительно влияет на здоровье печени и оказывает противовоспалительное действие. Также руккола содержит соединение оксид азота, что полезно для либидо и сердечно-сосудистой системы.

Лосось

Лучше выбирать промышленный лосось и который содержит много жира. В такой рыбе очень много омега-3 жирных кислот, калия, цинка и кальция, положительно влияющих на работу мозга и здоровье костей.

Печень трески

Печень трески так же как лосось содержит много омега-3. Еще этот продукт содержит витамины А, К2, Д и йод, положительно влияющие на здоровье костей, кожи и снижающие риски инфекционных заболеваний.

Говяжий стейк

В стейке соотношение жира к белку 2:1, что полезно для организма. Говядина содержит много аминокислот, железа, витаминов группы В, цинка, положительно влияющих на работоспособность и работу сердечно-сосудистой системы.

Орех пекан

По сравнению с другими орехами в пекане меньше всего усвояемых углеводов. К тому же в этом орехе отличное соотношение полезного жира к белку - 7:1. Также пекан содержит много цинка и витамина В1, что полезно для нервной системы, также содержит медь, которая способствует замедлению процесса старения.

Оливковое масло

Оливковое масло богато витаминами А, В, Д и К. Этот продукт помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови, также замедляет деление злокачественных клеток.