Названы 7 признаков того, что вы превращаетесь в алкоголика

Как распознать алкоголизм на ранних стадиях

По словам врача, человек, у которого развивается расстройство, связанное с употреблением алкоголя, как правило, является человеком, который на ранних стадиях способен справиться со своей привычкой.

Вы хотите выпить, чтобы почувствовать себя расслабленным

Алкоголики часто говорят, что именно поэтому они пьют, но обычно пьют, чтобы избежать физических симптомов абстиненции.

Вы пьете наедине

По словам эксперта, вы хотите просто выпить, а не общаться.

Страдает ваша работа или отношения

Вы можете пропустить работу, потому что напились и проспали или не выполняете свои обязательства из-за алкоголя.

Вы скрываете, что употребляете алкоголь

Вы скрываете от родных, что употребляете алкоголь или прячете пустые бутылки в вашем доме.

Вы садитесь за руль, если выпили

Вы не видите проблемы, если садитесь за рулем под алкоголем. Вы думаете, что все можете контролировать.

Ваша семья говорит вам, что у вас проблемы

Обратите внимание на то, что говорят о вас ваши родственники. Скажите им, чтобы они были откровенны, а вы выслушаете.

Если вы понимаете, что вам нужна помощь, спросите у своего врача, как начать

Терапевты и врачи первичной медицинской помощи научены распознавать расстройства, связанные с употреблением алкоголя, и помогать людям найти подходящее лечение.

Многие считают, что умеренное употребление алкоголя уменьшает их стресс. Знайте, что это совсем не так!