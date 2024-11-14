Ученые обнаружили самый вредный вид алкоголя, от которого набирают вес

Новое исследование выявило любимый многими людьми алкогольный напиток, который может ухудшить здоровье организма. Более того, от этого напитка вы можете набрать лишний вес.

О каком напитке идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что узнали ученые о самом вредном алкоголе

Исследователи из США опросили более 1900 взрослых, которые сообщили об употреблении алкоголя, сравнивая питание пьющих только пиво (38,9%), только вино (21,8%), только крепкие напитки (18,2%) или комбинацию видов алкоголя (21%).

Люди рассказывали, как они питаются, затем данные сравнивали с индексом здорового питания, показателем, который можно использовать для определения общего качества чьей-то диеты.

Тревожное исследование показало, что ни одна из этих четырех групп не набрала более 80 баллов, что свидетельствует об адекватном питании, но одна группа выделялась больше всего.

У пьющих вино было обнаружено около 55 баллов, а у тех, кто употребляет алкогольные напитки и употребляет различные виды напитков, - около 53 баллов.

Но молодые мужчины, которые курят и имеют низкий доход, выбирали пиво и набрали 49 баллов.

По данным исследовательской группы, они также сообщили о самом высоком ежедневном потреблении калорий и наименьшем количестве физических упражнений, факторах, повышающих риск ожирения и связанных с ним заболеваний.

Ученые отмечают, что вино, особенно красное, часто пьют вместе с более сбалансированными блюдами, содержащими мясо, овощи и молочные продукты.

Не считая того, пиво частенько употребляют в местах, где в еде не достаточно клетчатки и много углеводов и обработанного мяса.

Также эксперты предполагают, что пища, которую мы выбираем, также влияет на выбор алкоголя, поскольку жареная или соленая вызывает жажду, заставляющую людей хотеть пива, а не других напитков.