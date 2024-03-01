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Названы 5 самых популярных автомобилей, которые украинцы покупали в феврале

Фото: Украинцы в феврале предпочли Toyota (toyota-ua.com)
Автор: Людмила Жукова

В феврале 2024 года украинцы приобрели почти 5,7 тысяч новых авто.

Какие самые популярные модели автомобилей покупали украинцы, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Укравтопром.

Как изменился рынок авто

Рынок новых легковых авто в Украине показал значительный рост, осуществив реализацию практически 5,7 тыс. новых автомобилей в кратчайший месяц года.

Это отмечается ростом на 51% по сравнению с февралем 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом довоенного 2021 года объем реализации новых авто в феврале отстает лишь на 11%.

Какие авто покупали украинцы

Среди производителей автомобилей лучший результат в феврале показала марка Toyota, осуществив продажу 858 автомобилей , что на 70% больше, чем в соответствующем месяце предыдущего года.

На втором месте по количеству проданных автомобилей оказалась Renault с 706 единицами (+64%), а на третьем – Volkswagen с результатом 472 автомобилей (+53%).

В топ-5 месяца также вошли Skoda, с реализацией 452 автомобилей (+38%), и Peugeot, показавшая самый высокий процент роста – 364% в месяц, с продажей 348 автомобилей.

Лидером среди моделей остается кроссовер Renault Duster, зарегистрировавший 603 продажи в феврале.

В целом, с начала года в Украине продано более 10 тыс. новых легковых автомобилей, что оказывается в полтора раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.

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