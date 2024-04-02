Назван случай, когда супермаркет должен заплатить деньги покупателю

Согласно действующему законодательству в Украине, супермаркеты обязаны компенсировать потерю вещей, хранящихся в камерах хранения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы.
Однако покупатель имеет право отказаться оставлять свои вещи в этой камере. В случае кражи вашего имущества из камеры хранения немедленно сообщите администрации заведения и полиции.
"Администрация супермаркета несет полную ответственность за сохранность вещей, которые находятся в камерах хранения (согласно части 3 статьи 937 Гражданского кодекса Украины). Хранитель должен возместить все убытки в случае потери имущества в размере его стоимости", отмечается в сообщении.
Важно подробно описать находящееся в сумке и составить перечень вещей в заявлении в полицию, а также задокументировать это.
"Если администрация магазина отказывается возместить причиненный ущерб в полном объеме в случае кражи имущества из камеры хранения, вы вправе обратиться с соответствующим иском в суд", - добавляется в сообщении.
Помните главное, что оставление вещей в камере хранения в магазине – это право, а не обязанность покупателя.
Напомним, что украинцы сказали, сколько тратят на продукты в супермаркете и на чем экономят.
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