Назван случай, когда супермаркет должен заплатить деньги покупателю

Что нужно знать покупателю в супермаркете

Однако покупатель имеет право отказаться оставлять свои вещи в этой камере. В случае кражи вашего имущества из камеры хранения немедленно сообщите администрации заведения и полиции.

"Администрация супермаркета несет полную ответственность за сохранность вещей, которые находятся в камерах хранения (согласно части 3 статьи 937 Гражданского кодекса Украины). Хранитель должен возместить все убытки в случае потери имущества в размере его стоимости", отмечается в сообщении.

Важно подробно описать находящееся в сумке и составить перечень вещей в заявлении в полицию, а также задокументировать это.

"Если администрация магазина отказывается возместить причиненный ущерб в полном объеме в случае кражи имущества из камеры хранения, вы вправе обратиться с соответствующим иском в суд", - добавляется в сообщении.

Помните главное, что оставление вещей в камере хранения в магазине – это право, а не обязанность покупателя.