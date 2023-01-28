Назван способ избавиться от седых волос без всякой "химии"

Седые волосы могут смущать многих из нас. Но нет надобности выдергивать их или покупать химические красители.
Как избавиться от седины с помощью кофе рассказали в издании Sante Plus.
В сочетании с другими ингредиентами кофе придает волосам мягкость и блеск, стимулирует рост и естественно затемняет цвет волос.
Вот как использовать его, чтобы тщательно скрыть ваши седые волосы. Однако помните, что этот домашний рецепт применим не для всех типов волос. Особенно, если ваша кожа головы особенно чувствительна и склонна к аллергии. Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за профессиональной консультацией в этом случае.
Первый способ замаскировать седину кофе
Для этого вам понадобятся 2 столовые ложки молотого кофе, ½ столовой ложки порошка корицы, 1 столовая ложка уксуса и 1 чашка греческого йогурта.
Второй способ замаскировать седину кофе
Вам понадобится столовая ложка молотого кофе, столовая ложка какао, столовая ложка органической нейтральной хны и чайная ложка уксуса и пакетик заварного черного чая.
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