Назван способ избавиться от седых волос без всякой "химии"

Как закрасить седые волосы с помощью кофе?

В сочетании с другими ингредиентами кофе придает волосам мягкость и блеск, стимулирует рост и естественно затемняет цвет волос.

Вот как использовать его, чтобы тщательно скрыть ваши седые волосы. Однако помните, что этот домашний рецепт применим не для всех типов волос. Особенно, если ваша кожа головы особенно чувствительна и склонна к аллергии. Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за профессиональной консультацией в этом случае.

Первый способ замаскировать седину кофе

Для этого вам понадобятся 2 столовые ложки молотого кофе, ½ столовой ложки порошка корицы, 1 столовая ложка уксуса и 1 чашка греческого йогурта.

Смешайте эти ингредиенты в миске, пока не получите пастообразную текстуру;

Нанесите полученную смесь на кожу головы;

Накройте волосы шапочкой для душа или прозрачной пленкой;

Подождите не менее 40 минут, прежде чем мыть их кондиционером. Вы будете поражены результатом!

Второй способ замаскировать седину кофе

Вам понадобится столовая ложка молотого кофе, столовая ложка какао, столовая ложка органической нейтральной хны и чайная ложка уксуса и пакетик заварного черного чая.