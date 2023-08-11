Назван популярный суп, который замедлит старение и появление морщин

Чем полезен бульон на костях?

Коллаген - самый ценный строительный белок в вашем организме. Он есть в соединительных тканях, составляющих кожу, мышцы, сухожилия и связки. Он также присутствует в зубах, роговице глаза и в кровеносных сосудах. Поэтому он оказывает большое влияние на все эти части тела. С годами количество коллагена в тканях, в том числе и в коже, уменьшается - появляются морщины. Этот процесс начинается в возрасте 25-30 лет, а после 60 лет выработка коллагена в организме прекращается.

Что влияет на количество коллагена в организме:

гормональные нарушения

пребывание на солнце без защиты от ультрафиолета

избыток соли и сахара в ежедневном рационе

курение

хронический стресс и усталость

Меньшее количество коллагена в организме способствует не только образованию морщин, но и ухудшению состояния суставов и костей: они становятся более хрупкими и склонными к переломам. Также снижается устойчивость к инфекциям.

Коллагеновый бульон на костях и хрящах - вкусное средство от этих проблем. Суп не только согреет вас и насытит в холодный день, но и поможет вам получить коллаген извне.

Что полезного содержится в бульоне:

глютамин (улучшает подвижность суставов)

гиалуроновая кислота (которая, помимо улучшения подвижности суставов, также уменьшает отек и сопровождающую боль)

ценные укрепляющие минералы (сера, кальций, фосфор)

Как приготовить полезный бульон

Если вам не нравится бульон на куриных ножках или косточках свинины, коллагеновый бульон - это альтернативное и вкусное предложение на ужин. Вы можете регулярно подавать его своим домочадцам, как обычный бульон, например макаронами.

Чтобы приготовить вкусный и наваристый бульон - его нужно варить не менее 3-4 часов. Но придать супу аромат можно с помощью одного "секретного" ингредиента.

Очень важно в такой бульон добавить немного витамина С. Именно он способствует усвоению коллагена и стимулирует его выработку, замедленную у пожилых людей.

По этой же причине стоит подкислить и другие "коллагеновые" блюда, в том числе мясные или рыбные холодцы или субпродукты.

Суп и другие блюда такого типа можно дополнительно посыпать петрушкой - это своеобразная зеленая "бомба", насыщенная витамином С.