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Назван единственный способ избавиться от одуванчиков на участке без "всякой химии"

Фото: Как избавиться от одуванчиков на участке (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Одуванчики - это очень неприятный сорняк, который очень быстро распространяется на участке и поглощает питательные вещества из почвы.

Эксперты назвали единственный способ избавиться от этого надоедливого растения пишет Express.

Как избавиться навсегда от одуванчиков

Это растение чрезвычайно быстро зацветает, а семена от него молниеносно распространяются и прорастают.

Единственный способ избавиться от этих сорняков - это выкапывать их специальным инструментом.

"Вам нужен очень длинный тонкий шпатель (или лопатка), которым вы можете выкопать одуванчик, чтобы удалить весь или большую часть длинного стержневого корня. Поскольку они могут прорастать из фрагментов корня, вам может понадобиться несколько попыток", - говорят эксперты.

По их словам, использование правильных инструментов при удалении одуванчиков облегчит работу, особенно если у вас много сорняков.

"Попробуйте выкопать эти растения, удалив как можно больше стержневого корня ранней весной", - советуют специалисты.

Для полного удаления глубоко расположенного или неудобно расположенного растения может потребоваться несколько попыток. Выкапывайте растения, как только они появляются, и не позволяйте им цвести и завязывать семена.

Одуванчики также можно контролировать с помощью одного или двух применений гербицидов, если ничто другое не помогает избавиться от них.

Настоятельно не рекомендует использовать отбеливатель и соль для уничтожения сорняков, так как они могут вызывать загрязнение и повреждать растения.

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Кроме того, мы писали, как избавиться от сорняков бюджетными способами.

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