Части украинских беженцев в стране ЕС разрешили остаться только до весны: детали
В Нидерландах беженцам из Украины, не имеющим украинского гражданства, разрешили оставаться в стране до 4 марта 2024 года. Право на временную защиту для них хотели отменить в сентябре 2023 года.
Решение касается около 2900 человек, временно находившихся в Украине в связи с учебой или работой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на dutchnews.nl.
Суд отменил решение министра юстиции Эрика ван дер Бурга о лишении прав на жительство и льгот для беженцев без украинского гражданства, которое тот выдал в сентябре прошлого года. Чиновник должен вернуться к предыдущим инструкциям, которые предоставляли людям, проживавшим в Украине по временным визам, те же права, что и украинским гражданам.
Наибольшую группу из этих беженцев составляют студенты из Нигерии, Марокко, Танзании и Индии.
После полномасштабного вторжения правительство Нидерландов предложило беженцам из Украины специальный статус с немедленным доступом к работе, здравоохранению и образованию. Также бежавших от войны обеспечивают жильем в муниципальных приютах.
В июле 2023 года министр юстиции отменил эту меру из-за опасений, что это делает Нидерланды слишком привлекательными для граждан третьих стран.
В своем решении Государственный совет заявил, что не было правовых оснований для того, чтобы министр перенес дату окончания их прав на сентябрь 2023 года.
ЕС продлил защиту для украинцев и иностранцев с постоянным видом на жительство в Украине до 4 марта 2025 года. Но это не касается людей с временными видами на жительство в Украине, отметил суд.
Этим беженцам придется вернуться в Украину или страну своего происхождения после 4 марта 2024 года или подать заявление о предоставлении убежища (международной защиты) через обычную систему.
Напомним, мы писали, что в Нидердандах растет количество украинцев, приехавших получить убежище. Среди них немало тех, кто уже проживал в другой стране Европы.
Ранее мы рассказывали, что Нидерланды принадлежат к странам, где больше всего украинских беженцев нашли работу. Уровень занятости среди трудоспособных украинцев в этой стране – 46%.
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