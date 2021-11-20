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Будьте обережні! Як правильно вибрати рибні консерви

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Субота 20 листопада 2021 21:29
Будьте обережні! Як правильно вибрати рибні консерви Фото: Як правильно вибирати консерви в магазинах (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Рибні консерви починають бути популярними з приходом холодів, а також на новорічні свята. Дуже важливо правильно вибирати якісний продукт в магазині.

Про це пишуть "Аргументи і факти".

"Популярність рибних консервів значно зросла в період пандемії. Люди згадали і оцінили їх переваги, серед яких - тривалість зберігання і відносно невисока ціна. Проте при покупці консервів треба розуміти деякі нюанси", - розповів виданню експерт Олександр Панін.

Не беріть найдешевші

Не купуйте купувати консерви, які коштують набагато дешевше своїх аналогів. Наприклад, беріть шпроти за середньою вартістю, а не за найнижчою ціною.

Читайте етикетку

При виборі консервів звертайте увагу на їх склад. Консерви добрі тим, що це виключно натуральний продукт. Найкраще брати консерви у власному соку. У їх складі тільки риба, сіль, перець.

Після них йдуть консерви з додаванням олії. Там, крім риби, додано соняшникову олію.

На третьому місці консерви в томатному соусі, в них додається томатна паста.

Термін придатності і правило зберігання

Більшість видів консервів не вимагає особливих умов зберігання, вони зберігаються в основному при температурі від 0 до 20 ºC. Однак не зайвим буде все ж подивитися інформацію про термін придатності консервів в маркуванні.

Як ми писали раніше, на Буковині у лікарню з ботулізмом потрапила сім'я через домашні консерви.

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