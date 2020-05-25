Названа найкорисніша каша: захистить шлунок, зміцнить нерви і допоможе чоловікам

Дієтологи назвали найкориснішу кашу, яка не тільки багата вітамінами і мікроелементами, але і доступна кожному українцю
Дієтологи назвали найкориснішу кашу, яка є справжнім джерелом вітамінів, мікроелементів та поживних речовин. Це улюблена багатьма українцями гречка, без якої не обходиться жодна "карантинна закупівля".
І хоча гречка досить калорійна (310 ккал на 100 г), некорисних, "легкозасвоюваних" вуглеводів в ній небагато. А ось клітковини навпаки - достатньо. Саме тому при вживанні гречки рівень обміну речовин підвищується, а рівень цукру в крові зростає дуже незначно.
Багата гречка білками, що містять велику кількість незамінних амінокислот, а по своєму білкового вмісту вона цілком порівнянна з м'ясом. Жири, що містяться в крупі, здебільшого поліненасичені - вони з успіхом знижують рівень холестерину і покращують жировий обмін.
Експерти називають гречку чемпіоном за наявності в ній корисних речовин. До її складу входять вітаміни: А, В1, В2, В3, В6, В9, Е, Н, PP і холін. Каша також багата на мікроелементи: залізо, калій, кальцій, кремній і магній та на багато інших.
Дієтологи відзначили такі корисні для організму людини властивості гречки:
І наостанок зазначимо, що гречка особливо корисна для чоловіків, оскільки впливає на роботу сечостатевої системи, а при регулярному вживанні є профілактикою чоловічої дисфункції.
Цікаво, що раніше вчені розповіли, що схудненню заважає не тільки переїдання, але і нестача важливого мікроелемента в організмі.
А ось дієтологи назвали три прикрі помилки, через які буває так складно схуднути, попри дієту і фізичні навантаження.
Автор: Ірина Мельник