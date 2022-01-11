Названа найголовніша небезпека зубної пасти
Зубна паста, якою ми користуємося кожен день, може бути дуже небезпечна. Все через те, що в ній міститься компонент - триклозан. Ця речовина може викликати запалення кишечника.
Про це повідомляє науковий журнал Nature Communications.
Таке твердження опублікували міжнародні дослідники на чолі з вченими Університету Північної Кароліни в Чапел-Хіллі.
Чим небезпечний триклозан
Триклозан при попаданні в шлунково-кишковий тракт впливає на мікрофлору кишечника так, що деякі мікроби починають чинити шкідливий вплив. Саме цим вони можуть провокувати запальні процеси.
Бактерії виділяють ферменти, які при взаємодії з триклозаном стають патогенними для кишечника.
Але не все так погано, як здається.
Вчені розробили нову сполуку, яка блокує метаболічний цикл за участю триклозану.
Були проведені експерименти на мишах і вони показали, що інгібітор запобігає пошкодженню товстого кишечника і розвиток коліту – запального захворювання шлунково-кишкового тракту.
Як ми раніше повідомляли, лікарі назвали основні симптоми раку легенів, які ви можете легко пропустити.