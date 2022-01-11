Названа найголовніша небезпека зубної пасти

Зубна паста, якою ми користуємося кожен день, може бути дуже небезпечна. Все через те, що в ній міститься компонент - триклозан. Ця речовина може викликати запалення кишечника.

Про це повідомляє науковий журнал Nature Communications .

Таке твердження опублікували міжнародні дослідники на чолі з вченими Університету Північної Кароліни в Чапел-Хіллі.

Чим небезпечний триклозан

Триклозан при попаданні в шлунково-кишковий тракт впливає на мікрофлору кишечника так, що деякі мікроби починають чинити шкідливий вплив. Саме цим вони можуть провокувати запальні процеси.

Бактерії виділяють ферменти, які при взаємодії з триклозаном стають патогенними для кишечника.

Але не все так погано, як здається.

Вчені розробили нову сполуку, яка блокує метаболічний цикл за участю триклозану.

Були проведені експерименти на мишах і вони показали, що інгібітор запобігає пошкодженню товстого кишечника і розвиток коліту – запального захворювання шлунково-кишкового тракту.