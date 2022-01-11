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Названа самая главная опасность зубной пасты

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Вторник 11 января 2022 10:01
Названа самая главная опасность зубной пасты Фото: Зубная паста может быть очень опасна (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Зубная паста, которой мы пользуемся каждый день, может быть очень опасна. Все из-за содержащегося в ней компонента - триклозана. Это вещество может вызвать воспаление кишечника.

Об этом сообщает научный журнал Nature Communications.

Такое утверждение опубликовали международные исследователи во главе с учеными Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле.

Чем опасен триклозан

Триклозан при попадании в желудочно-кишечный тракт влияет на микрофлору кишечника так, что некоторые микробы начинают оказывать вредное воздействие. Именно этим они могут провоцировать воспалительные процессы.

Бактерии выделяют ферменты, которые при взаимодействии с триклозаном становящиеся патогенными для кишечника.

Но не все так плохо, как кажется.

Ученые разработали новое соединение, которое блокирует метаболический цикл с участием триклозана.

Были проведены эксперименты на мышах и они показали, что ингибитор предотвращает повреждение толстого кишечника и развитие колита – воспалительного заболевания ЖКТ.

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