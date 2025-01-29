Названо идеальное время силовой тренировки для максимального сжигания жира

Чтобы сжечь жир и изменить форму своего тела, силовые тренировки являются одной из самых эффективных. Однако, чтобы получить результат, необходимо заниматься определенное количество времени.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Идеальная продолжительность силовой тренировки

Когда вы стремитесь сжечь жир, лучшая продолжительность силовой тренировки обычно составляет от 30 до 60 минут. Этот диапазон позволяет работать на таком уровне интенсивности, который эффективно сжигает калории, избегая выгорания.

Более короткие тренировки, примерно 30-45 минут, могут быть столь же эффективными, особенно если вы увеличиваете интенсивность.

Высокоинтенсивные занятия, которые сводят к минимуму отдых между подходами и сосредотачиваются на сложных движениях (например, приседаниях, становой тяге и жимах лежа), поддерживают частоту сердечных сокращений и максимизируют сжигание калорий.

С другой стороны, если вы предпочитаете немного более длинную тренировку и достаточный отдых (60-90 секунд), это может дать отличные результаты, особенно для тех, кто сосредотачивается на прогрессирующей перегрузке.

Влияние силовых тренировок на организм

В отличие от кардиотренировок, которые сжигают калории преимущественно во время тренировки, силовые создают эффект "после сгорания". Это означает, что ваше тело продолжает сжигать калории в течение нескольких часов после тренировки, восстанавливая мышечную ткань и уровень энергии.

Сложные упражнения, такие как приседания, становая тяга и гребки, особенно эффективны, поскольку они задействуют несколько групп мышц, что приводит к большему сжиганию калорий.

Наращивание мышечной массы ускоряет скорость метаболизма в состоянии покоя, то есть вы сжигаете больше калорий даже во время просмотра любимого шоу.

Лучшие стратегии силовых тренировок

Чтобы сделать ваши силовые тренировки максимально сжигающими жир, сосредоточьтесь на эффективных методах. Вот несколько лучших стратегий:

Круговая тренировка - выполните серию упражнений без перерывов между ними. Это поддерживает высокую частоту сердечных сокращений, максимизируя сжигание калорий и наращивая силу

Силовая тренировка + финишеры HIIT - добавьте к своей тренировке финишер высокой интенсивности, например боевые канаты или бурпи. Эти короткие всплески полной нагрузки повышают частоту сердечных сокращений и завершают тренировку дополнительным ускорением сжигания калорий