У дітей виявили симптом COVID-19, який можна сплутати іншою хворобою

У дітей виявили новий симптом коронавірусу (колаж: РБК-Україна)

У дітей виявили симптом коронавірусу, який можна переплутати з іншим поширеним захворюванням. Йдеться про висип, який буває схожим на алергічну реакцію.

Так, за інформацією сайту BBC, про такий симптом заговорили у Великобританії після того, як про нього вголос заявила медсестра Джейд Робертс з міста Бері-Сент-Едмундс (Suffolk).

У її півторарічного сина був діагностований коронавірус. На хворобу вказав тест, але жінка раніше помітила у дитини висип, схожий на алергічну кропив'янку.

"Коли з'явився висип, мені в голову не приходив Ковід. Червоні плями спантеличили і терапевта, який подумав, що це швидше за все алергічна реакція", - розповідає жінка.

Медсестра все ж вирішила провести тест на коронавірус. І коли отримала позитивний результат, поділилася фотографіями висипу сина на Facebook. Тоді до неї звернулося безліч інших батьків, які розповіли про аналогічний досвід.

"Спочатку висип проявлявся, як кропив'янка, і був м'яким на дотик. У сина з'явився нежить, а потім висип поширився на щоки, вуха, коліна та живіт", - повідомила жінка.

Нагадаємо, що основними симптомами коронавірусу є: висока температура, сухий кашель, втрата або зміна нюху або смаку.

Проте дослідження іспанських лікарів показало, що у деяких пацієнтів з діагнозом COVID-19 виявляються висипання, в тому числі і на пальцях ніг.

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