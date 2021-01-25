ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У коронавіруса знайшли расові відмінності: хто більше схильний до ризику

Понеділок 25 січня 2021 08:08
У коронавіруса знайшли расові відмінності: хто більше схильний до ризику
У коронавіруса знайшли расові відмінності (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Коронавірус по-різному переносять люди, які належать до різних етнічних груп. Такий висновок зробили вчені після аналізу даних майже двох тисяч пацієнтів, що перенесли хворобу.

За інформацією медичного журналу BMJ Open серед 1737 пацієнтів з коронавірусом старше 16 років 538 осіб були вихідцями з Азії (31%), 340 осіб (20%) - мали темний колір шкіри, а 707 пацієнтів (40%) - представники європеоїдної раси.

Вчені з Лондонського університету королеви Марії та фонду Barts Health NHS Trust зробили висновок, що пацієнти з Азії в півтора рази частіше ніж білошкірі потрапляли у відділення інтенсивної терапії і потребували підключення до апарату ШВЛ. А люди з темним кольором шкіри - в 1,8 рази частіше потребували екстрених заходах, ніж світлошкірі пацієнти.

Вище виявилася і смертність серед вихідців з Азії (у півтора рази), а у темношкірих людей в 1,3 рази, ніж у людей зі світлою шкірою.

Ризик опинитися підключеними до апарату ШВЛ також вище на 50-80% у людей з темним кольором шкіри і пацієнтів з Азії, ніж у білошкірих людей.

В цілому, вчені прийшли до висновку, що світлошкірі люди легше переносили хворобу, а представники інших етнічних типів частіше потрапляли в лікарню.

Раніше ми писали, що у дітей виявили симптом COVID-19, який можна сплутати іншою хворобою.

Також вчені розповіли про спосіб носіння маски, який дає подвійний захист від коронавіруса.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Коронавірус

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся