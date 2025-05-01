Названа группа крови, которая притягивает комаров, словно магнит: это должен знать каждый

Какая группа крови манит комаров?

Ученые уже давно исследуют, что именно делает человека "вкусным" для комаров. Углекислый газ, который мы выдыхаем, тепло тела, молочная кислота в поте, определенные бактерии на коже - все это играет роль. Но есть еще один фактор, который, как оказалось, имеет значительное влияние на комаров: группа крови.

Исследования, в частности опубликованные в Journal of Medical Entomology, обнаружили четкую зависимость между группой крови человека и его привлекательностью для комаров. Результаты были однозначными: комаров больше всего привлекает первая группа крови (I или O)

Люди с этой группой крови становятся мишенью для комаров примерно на 83% чаще, чем люди с другими группами.

На втором месте по привлекательности находится третья группа крови (III или B), затем четвертая (IV или AB). Наименее привлекательной для комаров оказалась ВТОРАЯ группа крови (II или A).

Почему так происходит? Дело не только в самой крови, а в том, как организм "сообщает" комарам о своей группе крови. Около 80% людей являются так называемыми "секреторами" - это означает, что они выделяют водорастворимые антигены своей группы крови (вещества, определяющие группу) через кожу, со слюной и другими биологическими жидкостями. Комары способны распознавать эти антигены. И, похоже, антигены первой группы крови являются для них самым сильным сигналом "еда здесь". Люди, которые не являются секреторами (около 20%), менее привлекательны для комаров, независимо от их группы крови, потому что их антигены не так легко обнаруживаются на поверхности кожи.

Итак, если у вас первая группа крови, и вы принадлежите к большинству людей-секреторов (а вы, вероятно, секретор, если точно не знаете обратного), то вы действительно для комаров являетесь более желанной целью. Можно сказать, что вы для них - "магнит".

Значит ли это, что люди с первой группой крови обречены на укусы?

Абсолютно нет! Группа крови - это лишь один из факторов, и далеко не единственный. На привлекательность для комаров также сильно влияют:

Количество выдыхаемого углекислого газа

Чем больше CO2, тем легче комару вас найти. Более крупные люди, а также те, кто только что занимался спортом, выдыхают больше CO2.

Тепло тела

Комары реагируют на тепло. Активность повышает температуру тела.

Молочная кислота и другие вещества в поте

Пот содержит различные химические соединения, которые привлекают комаров.

Бактерии на коже

Состав микрофлоры кожи может влиять на то, насколько вы привлекательны.

Цвет одежды

Комары визуально реагируют на темные цвета, поскольку они поглощают больше тепла и выделяются на фоне.

Что делать, если у вас первая группа крови?

Знание своей группы крови и ее потенциальной привлекательности для комаров не изменит вашу биологию, но может побудить к более активным мерам защиты:

Используйте эффективные репелленты

Средства с содержанием ДЭТА (DEET), пикаридина (picaridin) или масла лимонного эвкалипта являются наиболее действенными. Наносите их согласно инструкции.

Выбирайте правильную одежду

Носите светлую одежду, максимально закрывающую тело, особенно во время пиковой активности комаров (на рассвете и в сумерках).

Избегайте "часа пик"

Ограничьте пребывание на улице, когда комаров больше всего.

Убирайте стоячую воду

Комары размножаются в стоячей воде. Проверьте свой двор на наличие емкостей с водой (горшки, ведра, старые шины).

Принимайте душ после физических нагрузок

Смывайте пот и молочную кислоту, чтобы уменьшить свою привлекательность.