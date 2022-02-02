Названа головна небезпека телевізора для людей середнього віку

Шкідливість телевізора

Так, ризик утворення тромбів збільшується у тих, хто дивиться телевізор більш як чотири години на день, у порівнянні з людьми, які проводять перед екраном дві з половиною години або менше.

За словами експертів Брістольського університету, шанувальникам телевізорів варто замислитися над використанням велотренажера. Все тому, що ризик хвороби пояснюється тим, що тривалі періоди бездіяльності дозволяють крові накопичуватися в кінцівках та утворювати тромби.

До того, саме із цієї причини авіапасажирам рекомендують часто рухатися на далекомагістральних рейсах.

До того вчені кажуть, що навіть фізично активні люди схильні до ризику утворення тромбів. Також люди, які багато дивляться телевізор, як правило, їдять нездорову їжу. А це може призвести, як до ожиріння, так і до високого кров'яного тиску.

Окрім того, існує й альтернативне часопроведення, окрім споглядання телевізора: