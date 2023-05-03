Названа доза алкоголя в крови, с которой разрешено садиться за руль

Как долго алкоголь остается в организме человека

Иногда у вас может быть длительное похмелье, иногда - впечатление, что вы вообще не пили. Однако это не влияет на то, сколько алкоголя действительно содержится в вашей крови.

Количество алкоголя в крови зависит от трех вещей:

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как ваше тело избавляется от алкоголя

Вес, пол, состояние печени, метаболизм, стресс и количество пищи влияют на то, насколько быстро или медленно ваше тело может перерабатывать алкоголь. Именно поэтому следует избегать вождения за рулем, даже если вы выпили минимальную дозу.

Можно ли протрезветь, поспав

Люди часто ошибочно полагают, что влияние алкоголя исчезает во время сна, даже если утром у вас кружится голова. Но сон не влияет на скорость выведения алкоголя из крови.

Поэтому даже если вы проспите всю ночь, это совсем не значит, что на следующее утро можете садиться за руль.

Различные алкогольные напитки выводятся из организма по-разному (фото: Freepik)

Кроме того, крепкие кофеиновые напитки, как чай или кофе, тоже не помогут. И знаменитый миф о холодном душе хоть и взбодрит вас, однако не выведет алкоголь из крови.

Как выводятся разные виды алкоголя

Пиво

Если вы выпили 500 мл, полностью этот объем выводится из организма в течение 2-2,5 часов; 1 литр пива выводится из организма через 4,5-5 часов, а вот полный вывод 1,5 литра - это около 7 часов.

Вино

100 мл будет выводиться из организма 1,5 часа. На вывод 0,5 л требуется примерно 7,5 часа. А для полного очищения организма от одной бутылки вина объемом 700 мл требуется 10,5 часов.

Водка

После дозы водки в объеме 100 мл уровень алкоголя в крови составляет около 0,8 промилле и она будет выводиться в течение 4 часов. А вот в объеме 300 мл она задержится в организме уже на 14 часов. После употребления 500 мл водки вождение авто придется отложить по меньшей мере в сутки.

Какая доза алкоголя в крови разрешена в Украине

Допустимое содержание алкоголя в крови человека, который садится за руль - 0,2 промилле. Следует отметить, что это самая легкая степень опьянения. Он никак не отражается на поведении и внешних признаках человека.

За вождение в нетрезвом состоянии - штраф на 17 000 гривен с лишением прав на год. Если водитель снова сядет за руль после лишения прав и его поймает полиция - штраф будет составлять 20 400 гривен.