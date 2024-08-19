Названо действие, которое на 100% улучшит ваш сон: новое исследование

Более 150 минут аэробных упражнений в неделю улучшают качество сна, в том числе у подростков.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование The Journal of Head Trauma Rehabilitation.

В чем состоит исследование

В исследовании принимали участие молодые пациенты с сотрясением мозга. В период восстановления они занимались аэробными упражнениями.

Сотрясение мозга может вызвать проблемы со сном, которые, в свою очередь, могут привести к другим неблагоприятным последствиям для здоровья, таким как плохая когнитивная функция.

Ученые объяснили, что понимание того, как физическая активность влияет на здоровье сна во время восстановления после сотрясения мозга, может дать понять, как можно приспособить лечение для улучшения результатов после этой травмы.

В проспективном когортном исследовании ученые оценивали качество сна, измеряемое с помощью Питтсбургского индекса качества сна (PSQI) - среди 36 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет примерно через 8 дней после сотрясения мозга.

Исследователи оценивали активность участников с помощью наручной актиграфии и записывали их упражнения в течение следующего месяца перед следующим визитом примерно через 34 дня после сотрясения мозга.

Участникам не было предоставлено никаких конкретных рекомендаций по физическим упражнениям или сну, кроме того, что рекомендовал их врач. Среди участников 15 выполняли более 150 минут аэробных упражнений в неделю, в то время как 21 выполнял 150 минут или меньше в неделю.

Исследователи сообщили об отсутствии существенной разницы в общем количестве времени от сотрясения мозга до решения симптомов между двумя группами.

Однако исследователи обнаружили, что группа, которая тренировалась более 150 минут в неделю между визитами, показала более средние улучшения рейтинга PSQI по сравнению с теми, кто занимался спортом 150 минут или менее.

Также ученые сообщили, что физическая активность после сотрясения мозга гораздо лучше влияет на организм, чем пребывание в покое.