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Названий простий спосіб знизити стрес у 2 рази: цей засіб доступний кожному

Автор: Анна Кисельова

Вчені назвали ідеальний спосіб знизити стрес

Дослідники розповіли, як без лікування і таблеток знизити рівень стресу у два рази. Британські вчені в ході експерименту знайшли спосіб, який допоможе людям швидко та ефективно позбавлятися від стресу. Про це повідомляє видання East Mojo.

Взяти участь у дослідженні погодилося 19 студентів, з них 4 зізналися, що регулярно відчувають стрес на роботі, а 15 добровольців прийшли на експеримент за півтори години до здачі іспиту. Всім учасникам включили відео з квоками — маленькими тваринами, яких називають найщасливішими у світі. Під час перегляду відеороликів у добровольців перевіряли показники тиску, серцевих скорочень і рівень тривожності.

Доктор Андреа Атлі розповів, що по завершенні експерименту, учасники почували себе набагато спокійніше. Рівень тривожності у деяких осіб знизився на 35-50% і це за півгодини перегляду. Один з добровольців настільки розслабився, що ледь не заснув.

Експерти кажуть, що перегляд відео з милими звірятками позитивно діє на здоров'я і корисний для психологічного стану людини.

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Милі тварини

Нагадаємо, що раніше була названа спеція, яка підвищує настрій. Також вона стимулює захисні сили організму, бореться з інфекціями й запобігає розладам шлунка.

Раніше ми писали, які продукти піднімуть настрій і зміцнять здоров'я. Стрес впливає на харчову поведінку, багатьом хочеться більше солодкого і калорійного. Щоб не було стрибків ваги, потрібно навчитися балансувати енергію.

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