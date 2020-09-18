Їжа для щастя: які продукти піднімуть настрій і зміцнять здоров'я

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог розповіла, яка їжа допоможе підняти рівень серотоніну

Як з допомогою їжі підвищити рівень щастя? Наші органи травлення, а саме кишечник — впливають на наш настрій і відповідають за імунітет в цілому. Дієтолог Наталія Самойленко розповіла в Instagram, що потрібно їсти, щоб підвищити настрій і самопочуття.

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Стрес впливає на харчову поведінку, багатьом хочеться більше солодкого і калорійного. Щоб не було стрибків ваги, потрібно навчитися балансувати енергію. Тут нам допоможуть:

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вітаміни групи В, вітамін С і D

цинк, йод, селен, калій, магній

Омега-3, які містяться в жирних сортах риби. Омега 3 покращує роботу мозку і містить амінокислоту триптофан. Як наслідок — виробляється серотонін.

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Продукти, від яких можна отримати не тільки щастя, а й зміцнити здоров'я:

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Риба і морепродукти — як основний прийом їжі, по 100-150 г на день.

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Шоколад — відомий засіб боротьби з депресією. Він містить магній, який допомагає знизити рівень гормону стресу - кортизолу. До шоколаду застосовуємо правило екватора — їмо його до 15:00, але не більше 20-30 г на день. Відсоток какао повинен бути не менше 75%.

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Фрукти і овочі містять вітаміни групи В, мікроелементи, клітковину — все це створює живильну флору для нашого кишечника.



⠀Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Банан, до речі, ідеальний фрукт для підняття настрою, але його також їмо в першій половині дня.

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Горіхи (крім арахісу і кешью), насіння льону, кунжуту, гарбуза містять Омега 3 і залізо, ідеально підходять для перекусу.

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Кисломолочні продукти (кефір або натуральний йогурт) потрібні для того, щоб кишечник відчував себе комфортно. Краще вживати 200-250 мл у другій половині дня і не поєднувати з фруктами.



⠀Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Цільнозернові крупи сприяють метаболізму, приймаємо до 15:00.

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М'ясо і субпродукти містять залізо і будуть позитивно впливати на настрій і на імунітет у тому числі. Червоні сорти м'яса їмо обід разом з овочами. Білі сорти іноді можна і на вечерю.

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Бобові підвищують рівень серотоніну. З їх допомогою можна контролювати рівень цукру.



⠀Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Вода благотворно впливає на наші емоції і допомагає знизити вагу. П'ємо воду за півгодини до їжі і через годину після. Можна додавати лимон або імбир.

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Якщо протягом дня ви будете додавати ці продукти в свій раціон, то через короткий проміжок часу будете почувати себе більш щасливими і здоровими.

Нагадаємо, дієтолог Ольга Усенко дала поради, які продукти краще їсти ввечері і вранці для здоров'я і підтримки фігури.

Також повідомлялося, що дієтолог розповіла, чи варто виключати з раціону молочні продукти.