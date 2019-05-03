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Чверть усіх зарплат в Україні отримують у Києві

Новини » Економіка    03.05.2019 - 14:58
Чверть усіх зарплат в Україні отримують у Києві
Фото: колаж (РБК-Україна)

За місяць кияни отримали майже 20 млрд грн

Державна служба статистики оприлюднила дані щодо фонду заробітної плати в України в березні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, фонд оплати праці в березні 2019 року становив 79,265 млрд грн. Найбільшу частку займає Київ - 19,5 млрд грн (24,7%). Далі йдуть Дніпропетровська (8,0 млрд грн, 10,1%) Харківська (5,0 млрд грн, 6,3%), Львівська (4,3 млрд грн, 5,5%) та Донецька (4,2 млрд грн, 5,5%) області.

Чверть усіх зарплат в Україні отримують у Києві

Дані: Держстат

Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Нагадаємо, за даними Держстату за 2017 рік, найбільшу частку у ВВП займає місто Київ (23,4%). Далі йдуть Дніпропетровська (10,5%), Харківська (6,3%), Донецька (5,6%) та Київська 5,3% області.

Найбільший ВВП на одну особу зафіксований в Києві (238,6 тис. грн), що у 3,4 рази більше, ніж в цілому по країні (70,2 тис. грн).

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