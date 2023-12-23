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"Назвали лгуньей": известная журналистка раскрыла детали скандала с Анатолием Анатоличем и его женщиной

Что Доротюк думает о конфликте (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Известная журналистка и блоггер Алина Доротюк рассказала о скандале с ведущим Анатолием Анатоличем и его женой Юлой. Тогда ее назвали "лгуньей и манипулятором".

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Доротюк рассказала в интервью, вышедшем на ее YouTube-канале.

Что о скандале думает журналистка

По словам Доротюк, этот скандал произошел несколько месяцев назад.

"Я не поняла, что это было. Потому что у нас есть переписка. Я ее просто не стала обнародовать, когда я его пригласила на интервью, чтобы подискутировать на тему, с которой я была не согласна. А потом появился огромный пост и обвинение меня в недожурналистике, в непорядочности, меня назвали лгуньей и манипулятором", - вспомнила журналистка.

При этом Доротюк объяснила, что всегда уважала Анатолича и его семью. Но она не знает, почему в конфликт вмешалась Юла.

"Я не поняла, почему это его жена сделала, а не он. То есть я совершенно  прекрасно относилась к их семье, с огромным уважением всегда", - отметила Доротюк.

Доротюк высказалась о скандале с Анатоличем (скриншот)

При этом она пояснила, что имеет свою позицию, которую открыто выражает. Но при этом журналистка не понимает, почему ситуация с Анатоличем переросла в скандал.

"Я не понимаю, когда облизываются на россиян, даже если они хорошие. Это моя позиция, я имею право на собственную точку зрения, все. Я имею право ее выражать. Я никого не оскорбляла, я просто сказала, что позвала человека на интервью. человек отказал, не пришел. Зачем из этого было раздувать какой-то скандал, я так и не поняла", - пояснила блогерша.

Скандал Анатолича и Доротюк - с чего все началось

В феврале этого года журналистка брала интервью у певицы Алисы Тарабаровой и вспомнила об Анатоличе, который в своих соцсетях высказался в отношении россиянина Юрия Дудя. Доротюк отметила, что ранее планировала пообщаться с ведущим, но тот потом отказался.

На эти слова гневно отреагировала жена Анатолича. Юла писала, что ее муж только высмеивал интервью, которое Дудь брал у путиниста Оскара Кучеры.

Юла о скандале с Доротюк (скриншот)

"Он не восхищается Дудем! Отвечай за свои слова! Где он называет Дудя "самым гениальным"?" - заявляла избранница Анатолича.

 

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