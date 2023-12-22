Журналистка, которую Остапчук называл "дном", впервые прокомментировала скандал с шоуменом

Журналистка и блогерша Алина Доротюк впервые публично высказалась о скандале, разгоревшемся вокруг нее и шоумена Владимира Остапчука. Как оказалось, ведущий почти сразу ее заблокировал.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Доротюк рассказала в интервью, вышедшем на ее YouTube-канале.

Что о скандале думает журналистка

Доротюк вспомнила, что у нее есть "открытый конфликт". Речь шла как раз об Остапчуке. По словам журналистки, скандал с ведущим вышел в публичное пространство, хотя сама она с ним не ссорилась.

"Не понравилось ему, что я подружилась с его уже первой экс-женой Еленой Войченко, к которой я прекрасно отношусь. Вова мне ни разу не звонил по телефону, я все узнавала из его Инстаграма", - пояснила блогерша.

При этом она добавила, что в настоящее время ее заблокировал не только Остапчук. Ее страницу "забанили" вторая бывшая жена шоумена и его нынешняя избранница.

Журналистка высказалась о конфликте с Остапчуком (фото: instagram.com/dorotiuk_)

Скандал с Остапчуком - что говорил сам ведущий

Летом 2022 шоумен эмоционально отреагировал на интервью своей первой бывшей жены. "Досталось" и Доротюк, которая его взяла. Остапчук заявлял, что поступок журналистки якобы "коварен".

Что шоумен говорил о Доротюк (скриншот)

"Это просто дно", – писал ведущий в Stories.