Назло Меган і Гаррі: Кейт Міддлтон і принц Вільям шокували своїм вчинком

Принци Вільям і Гаррі з дружинами Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

Герцоги Кембриджські скористалися недавньою витівкою Меган Маркл і принца Гаррі

Кейт Міддлтон і принц Вільям схоже вирішили дати урок своїм родичам - Меган Маркл і принцу Гаррі, полетівши бюджетним рейсом авіаперевізника Flybe в Шотландію, де в Замку Балморал проводить літні канікули Єлизавета II. Про це пише західне видання Daily Mail.

На тлі недавнього скандалу з приватними перельотами герцогів Сассекських між Ібіцею і Ніццою, це виглядає особливо кумедно.

Герцоги Кембриджські разом з дітьми - Джорджем, Шарлоттою і Луї, а також з їх нянею Марією Терезою Боралло близько 8:50 ранку сіли на борт звичайного комерційного рейсу і приземлилися в Шотландії за годину.

Пасажири літака, дізнавшись, що з ними летіла королівська сім'я, були, м'яко кажучи, шоковані, - пише видання.

Принци Гаррі та Вільям з дружинами Меган Маркл і Кейт Міддлтон (фото: royal.gov.uk)

До речі, раніше ми вже писали, що Кейт Міддлтон часто віддає перевагу комерційним рейсам, хоча за рангом сімейство Кембриджів має повне право на приватні перельоти, на відміну від герцогів Сассекських.

Варто зазначити, що квиток на рейс склав близько 72 фунтів стерлінгів, тоді як оренда приватного літака оцінюється в 20 тисяч фунтів.

Королева Єлизавета II з Кейт Міддлтон і принцем Вільямом (фото: GettyImages)

Літня відпустка Британської королівської сім'ї цього року вийшла досить скандальною. Так, нова хвиля чуток про сварку між Кембриджами і Сассексами спалахнула після того, як стало відомо, що вони вирушать в Шотландію в різний час, а також будуть жити в різних будинках.

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі хочуть велику родину. Експерти прогнозують, що герцоги Сассекські можуть оголосити про вагітність Меган вже до кінця 2019 року.