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"Навсегда уехали из Украины?". Жена Решетника ответила, когда вернется домой

Решетник и его жена (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Полина Иваненко

Кристина Решетник – жена известного телеведущего Григория Решетника. Пара воспитывает троих сыновей, и сейчас избранница шоумена находится с детьми за границей.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в Stories своего Instagram Кристина рассказала, вернутся ли они в Украину, а также планирует ли она еще раз стать мамой.

Что сказала жена Решетника

Блогерша и избранница телеведущего нередко делится кадрами из путешествий. И на фоне полномасштабной войны РФ против Украины она неоднократно получала упреки от юзеров, которые заявляли, что демонстрация отдыха сейчас якобы "не ко времени".

Впрочем, Кристина не реагирует на хейт. Недавно она увезла сыновей за границу. Жена Решетника решила подарить мальчикам отдых перед школой.

Но пользователи почему-то начали спрашивать, вернется ли Кристина из-за границы.

"Вы навсегда уехали из Украины?" - спросили у блогерши.

В ответ на это избранница ведущего все объяснила.

"Конечно, нет. Вывезла детей на море, а с сентября мы снова в Украине", - уверяет Кристина.

Stories жены Решетника (скриншот)

Кроме этого, блогерша ответила на вопрос о вероятном пополнении. У Кристины спросили, планирует ли она рожать четвертого ребенка. Как оказалось, она и ее муж действительно об этом думают.

"Да, мы хотим девочку. Ждем победы", - рассказала Кристина и показала архивное "беременное" фото.

Кристина Решетник (скриншот)

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