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Самые яркие наряды звезд на премии MTV Video Music Awards 2024 (видео)

Самые стильные звезды на MTV Video Music Awards 2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

В ночь на четверг, 12 сентября, в штате Нью-Йорк прошла церемония награждения MTV Video Music Awards 2024, во время которой были объявлены победители во всех номинациях премии.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых стильных и необычных образах звезд, которые посетили это мероприятие.

Тейлор Свифт - обладательница приза за лучшую песню лета с композицией Fortnight - появилась в экстравагантном наряде в клетку: она надела корсет на молнии, короткие черные шорты и длинную пышную юбку с вырезом спереди. Дополняли образ звезды кожаные перчатки и чокер на шее.

 

Кэти Перри вышла на красную дорожку в сопровождении своего возлюбленного - актера Орландо Блума. Для выхода в свет певица выбрала достаточно эпатажный образ: топ и экстремально длинную юбку, которые были задрапированы нитками и бахромой.

 

Другая артистка - Сабрина Карпентер - скопировала образ Мадонны, в котором она появлялась на публике в 1991 году. Для выхода в свет Карпентер, композиция которой была признана лучшей песней года, выбрала элегантное платье с глубоким декольте, расшитое белыми и серебряными бусинами. Дополняло образ колье на шее, а также объемные локоны и темно-алая помада на губах.

 

Колумбийская певица Кароль Джи появилась на красной дорожке в ярко-оранжевом платье, имитирующем огненное пламя. Свой образ она дополнила прозрачными босоножками на каблуках и неброскими украшениями.

 

Засветилась на мероприятии и светская львица Пэрис Хилтон. Для выхода в свет она выбрала серебристое платье с глубоким декольте, драпировкой и вырезами на талии. Дополнить лук знаменитость решила чокером из драгоценных камней, клатчем и элегантными туфлями-лодочками.

 

Бразильская певица Анитта показалась на MTV Video Music Awards 2024 в образе соблазнительной невесты: ее total white look состоял из короткого платья, фаты и чулок.

 

А певица Холзи вышла на красную дорожку в трендовом полупрозрачном платье с леопардовым принтом и пайетками. Свой образ она дополнила ярко-красными волосами и практически незаметным макияжем.

 

Ранее были объявлены все номинанты премии MUZVAR AWARDS-2024.

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