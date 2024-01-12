Самая высокая за всю историю. В Украине цена на картошку побила все рекорды: что будет дальше

Почему цена на картофель растет

Цены на оптовом рынке "Шувар" составляют от 18 до 22 гривен за килограмм, что на 15% выше, чем в конце 2023 года и в 4,5 раза больше, чем в январе 2023 года.



"Учитывая, что текущая цена картофеля является самой высокой за всю историю Независимой Украины, мы начали импортировать картофель из Польши, Литвы и других стран Европейского Союза", - отметила Попович.

Также стоит отметить, что из-за низких оптовых цен в предыдущие сезоны, украинские картофелеводы ограничили использование качественного посевного материала, что привело к снижению качества продукции.

"Поэтому мы сейчас имеем дефицит качественного продовольственного картофеля и рекордную цену", - рассказала эксперт.



Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове сообщает, что, учитывая текущую ситуацию, можно ожидать дальнейшего роста цен на картофель в Украине в ближайшем будущем.

Сколько сейчас стоит картофель

По данным Минфина, сейчас цена за килограмм картофеля стартует от 21.90 гривен за килограмм!