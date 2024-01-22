Самые важные правила самопрезентации на IT-собеседовании: лайфхаки от рекрутера

Собеседование в IT-сфере состоит из разных этапов, одним из которых можно считать самопрезентацию кандидата. Рекрутеры и HR-менеджеры подчеркивают, что впечатление о человеке - как положительное, так и негативное - может сложиться уже в первые минуты общения.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о наиболее типичных ошибках во время самопрезентации, как к ней подготовиться и удачно пройти собеседование.
При подготовке материала были использованы следующие источники: dev.ua, DOU, Work.ua, Happy Monday.
Самопрезентация является важной частью собеседования, поскольку формирует общее впечатление о кандидате в глазах рекрутера, HR-менеджера или другого интервьюера.
По словам карьерного консультанта и рекрутера из TechMagiс Алины Бернатской, "никто не узнает о том, насколько вы крутой специалист, пока вы не научитесь об этом рассказывать и метко подавать свой опыт".
Учитывая это, следует выделить ряд типичных ошибок, которые чаще всего допускают кандидаты во время самопрезентации:
Удачная самопрезентация - шаг к успеху (иллюстративное фото: pixabay.com)
К любому собеседованию нужно готовиться, ведь растерянный и неуклюжий кандидат вряд ли сможет получить желаемую должность.
В рамках подготовки к самопрезентации ответьте на несколько основных вопросов:
После этого эксперты советуют браться непосредственно за планирование самопрезентации.
Вспомнить все, что вы знаете о компании, проекте или продукте, с которым хотите работать (понимание ценностей и целей работодателя необходимо для адекватной коммуникации и дальнейшего сотрудничества).
Просмотреть свой предыдущий опыт с точки зрения требований к выбранной вакансии (чтобы не перегружать собеседника ненужной информацией, подчеркнув важнейшие достижения).
Вспомнить основные победы и провалы (это поможет акцентировать внимание собеседника на сильных и слабых сторонах в нужный момент).
Вспомнить все, что написано в вашем резюме (любая информация из CV может превратиться в вопрос).
В резюме должна быть только правда, без преувеличений (иллюстративное фото: pixabay.com)
Проанализировать свой уровень коммуникативных навыков и при необходимости даже потренироваться "перед зеркалом".
Прокачать английский язык (особенно устное общение).
Составить условный план - что и как вы будете рассказывать во время собеседования.
Подготовить вопросы или уточнения относительно компании, проекта или команды (намерения, цели, задачи и т.д.).
Проверить, хорошо ли у вас работает интернет, нет ли сбоев в работе гарнитуры или камеры (если собеседование будет происходить онлайн).
Подготовить альтернативный источник питания и доступа в интернет на случай технических проблем или блекаута (если собеседование будет проходить онлайн).
Продумать место для онлайн-собеседования - с достаточным освещением и без "обезьянок" на заднем фоне
Позаботиться о своем гардеробе и внешнем виде - кандидат во время собеседования должен быть опрятным, а его одежда - сдержанной.
Для того чтобы выглядеть опрятно, не обязательно наряжаться в костюм тройку (иллюстративное фото: pixabay.com)
В рамках собеседования вы должны поразить потенциального работодателя не пафосом, а:
Исходя из этого, ваша самопрезентация должна содержать информацию:
Самопрезентация не должна утомлять собеседника (иллюстративное фото: pixabay.com)
Во время самопрезентации в рамках собеседования эксперты советуют кандидатам придерживаться ряда основных рекомендаций.
Держаться уверенно и без лишнего напряжения - выровнять спину, расправить плечи (ведь эмоциональное состояние напрямую зависит от физического), не избегать взгляда собеседника, не бояться улыбаться, не избегать "базовых" эмоций.
Избегать пафоса и завышенной самооценки - никто не любит сотрудничать с "всезнайками", которые смотрят на других свысока.
Быть готовыми "наладить контакт" и поддержать диалог - так называемый small talk (или даже инициировать его) - речь идет об адекватной коммуникации и человеческих качествах, которые легче обнаружить в рамках разговора "о жизни", офисе и т.п.
Быть приветливыми и положительными - не забывать о базовых правилах этикета.
Быть честными и открытыми - даже если вы чего-то не знаете, лучше объяснить, что раньше вы с этим не работали, но планируете разобраться в будущем (и сделать это).
Продемонстрировать свою заинтересованность в работе, сотрудничестве, проекте - задавайте заранее подготовленные вопросы, уточняйте все, что вам непонятно.
Напомним, ранее мы рассказывали, как составить резюме, чтобы не упустить работу в IT, а также какие типичные ошибки с точки зрения HR допускают кандидаты.
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