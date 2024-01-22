Самые важные правила самопрезентации на IT-собеседовании: лайфхаки от рекрутера

Самые типичные ошибки

Самопрезентация является важной частью собеседования, поскольку формирует общее впечатление о кандидате в глазах рекрутера, HR-менеджера или другого интервьюера.

По словам карьерного консультанта и рекрутера из TechMagiс Алины Бернатской, "никто не узнает о том, насколько вы крутой специалист, пока вы не научитесь об этом рассказывать и метко подавать свой опыт".

Учитывая это, следует выделить ряд типичных ошибок, которые чаще всего допускают кандидаты во время самопрезентации:

биографический рассказ, начинающийся "с пеленок"

рассказ о нерелевантном для конкретной позиции опыте

общение в стиле "Да/Нет", аргументируемое тем, что в резюме и так все должно быть понятно

Удачная самопрезентация - шаг к успеху (иллюстративное фото: pixabay.com)

Подготовка к самопрезентации

К любому собеседованию нужно готовиться, ведь растерянный и неуклюжий кандидат вряд ли сможет получить желаемую должность.

В рамках подготовки к самопрезентации ответьте на несколько основных вопросов:

зачем вы это делаете (чтобы получить работу на конкретной должности)

какой результат хотите получить (перейти на следующий этап собеседования)

как вы это сделаете (впечатлите собеседника своей уверенностью, компетентностью, успешными кейсами и целесообразными примерами из прошлых проектов)

После этого эксперты советуют браться непосредственно за планирование самопрезентации.

Вспомнить все, что вы знаете о компании, проекте или продукте, с которым хотите работать (понимание ценностей и целей работодателя необходимо для адекватной коммуникации и дальнейшего сотрудничества).

Просмотреть свой предыдущий опыт с точки зрения требований к выбранной вакансии (чтобы не перегружать собеседника ненужной информацией, подчеркнув важнейшие достижения).

Вспомнить основные победы и провалы (это поможет акцентировать внимание собеседника на сильных и слабых сторонах в нужный момент).

Вспомнить все, что написано в вашем резюме (любая информация из CV может превратиться в вопрос).

В резюме должна быть только правда, без преувеличений (иллюстративное фото: pixabay.com)

Проанализировать свой уровень коммуникативных навыков и при необходимости даже потренироваться "перед зеркалом".

Прокачать английский язык (особенно устное общение).

Составить условный план - что и как вы будете рассказывать во время собеседования.

Подготовить вопросы или уточнения относительно компании, проекта или команды (намерения, цели, задачи и т.д.).

Проверить, хорошо ли у вас работает интернет, нет ли сбоев в работе гарнитуры или камеры (если собеседование будет происходить онлайн).

Подготовить альтернативный источник питания и доступа в интернет на случай технических проблем или блекаута (если собеседование будет проходить онлайн).

Продумать место для онлайн-собеседования - с достаточным освещением и без "обезьянок" на заднем фоне

Позаботиться о своем гардеробе и внешнем виде - кандидат во время собеседования должен быть опрятным, а его одежда - сдержанной.

Для того чтобы выглядеть опрятно, не обязательно наряжаться в костюм тройку (иллюстративное фото: pixabay.com)

План самопрезентации

В рамках собеседования вы должны поразить потенциального работодателя не пафосом, а:

личными качествами, поведением, умением общаться и взаимодействовать (soft skills)

конкретными знаниями, умениями и навыками, необходимыми в выбранной должности (hard skills)

Исходя из этого, ваша самопрезентация должна содержать информацию:

о предыдущем релевантном профессиональном опыте и достижениях, полученных знаниях и навыках (с конкретными фактами и цифрами)

о технологиях, программах, инструментах, подходах или проектах (с которыми вы работали больше всего)

о профильном образовании (если оно имеет отношение к должности, на которую вы претендуете)

о планах развития (как личностного, так и профессионального)

об ожиданиях насчет дальнейшей карьеры (чего вы планируете достичь, какие цели для вас максимально интересны, а какие - менее желательны)

о том, почему именно вы подходите на эту вакансию (исходя из конкретных примеров, знаний, достижений)

о том, почему вы выбрали именно эту сферу работы или IT-профессию (если вы пришли в IT из другой сферы)

Самопрезентация не должна утомлять собеседника (иллюстративное фото: pixabay.com)

Советы кандидатам

Во время самопрезентации в рамках собеседования эксперты советуют кандидатам придерживаться ряда основных рекомендаций.

Держаться уверенно и без лишнего напряжения - выровнять спину, расправить плечи (ведь эмоциональное состояние напрямую зависит от физического), не избегать взгляда собеседника, не бояться улыбаться, не избегать "базовых" эмоций.

Избегать пафоса и завышенной самооценки - никто не любит сотрудничать с "всезнайками", которые смотрят на других свысока.

Быть готовыми "наладить контакт" и поддержать диалог - так называемый small talk (или даже инициировать его) - речь идет об адекватной коммуникации и человеческих качествах, которые легче обнаружить в рамках разговора "о жизни", офисе и т.п.

Быть приветливыми и положительными - не забывать о базовых правилах этикета.

Быть честными и открытыми - даже если вы чего-то не знаете, лучше объяснить, что раньше вы с этим не работали, но планируете разобраться в будущем (и сделать это).

Продемонстрировать свою заинтересованность в работе, сотрудничестве, проекте - задавайте заранее подготовленные вопросы, уточняйте все, что вам непонятно.