Секреты общения. Как наладить разговор с ребенком, который не хочет говорить

Людям, у которых нет собственных детей и они не работают в сфере, где часто общаются с малышами, бывает сложно наладить диалог с глазу на глаз. Это вызывает беспокойство и кажется, что найти общий язык с ребенком - очень трудное дело.

Как наладить разговор с ребенком без особого труда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Huffpost.

На самом деле, как уверяют эксперты, вам не нужен опыт воспитания или преподавания, чтобы создать положительную связь с ребенком. Вы тоже когда-то были ребенком и если сможете вспомнить это время, у вас получится поговорить с любым ребенком, который появится рядом с вами в определенных ситуациях.

Эксперты дали несколько советов о том, с чего начать разговор, как найти общие темы и удержать интерес.

Опуститесь на их уровень

И это - буквально. Если вы стоите, попытайтесь присесть или встать на колено, чтобы ваши глаза находились на уровне глаз ребенка. Это поможет малышам успокоиться. Дело в том, что с точки зрения ребенка взрослый выглядит большим и сильным.

Обращение к детям по имени - еще один способ проявить уважение и заботу. Если вы незнакомы, то попросите кого-нибудь вас познакомить или осторожно сделайте это самостоятельно.

Обращайте внимание на язык тела

Кроме внимательного прислушивания к словам, смотрите на то, что ребенок говорит вам невербально. Эти "невербальные сигналы общения", по словам социального работника Алиши Симпсон-Ватт, могут включать в себя "выражение лица, указание, жесты и язык тела".

Также будьте внимательны, потому что у вашего тела тоже есть способность о чем-то сообщать. Старайтесь, чтобы ваш невербальный язык выдавал покой, и убедитесь, что предоставляете ребенку соответствующее личное пространство.

Психологи предупреждают, что если любой тип пересечения внутренней границы произойдет слишком рано, ребенок, скорее всего, просто замрет и закроется.

Продолжайте читать язык тела ребенка на протяжении всего разговора. Вы можете наклониться, чтобы выслушать и установить зрительный контакт, однако иногда это может вызвать у ребенка дискомфорт. Иногда мы забываем, какие тревожные могут быть дети в ситуациях с новым человеком.

Если вы не уверены, объятия на прощание оправданы или нет, предложите ребенку выбор: объятия, дайте пять или рукопожатие. Эта стратегия сохраняет их автономию и не заставляет вас делать предположения.

Не торопитесь заполнять паузы

Иногда детям нужны минуты, чтобы подумать, что они хотят сказать или хотят они вообще вам что-то говорить.

"Детям нужно время, чтобы проработать то, что им говорят поэтому когда вы разговариваете с ребенком, будьте терпеливы и дайте им время на ответ", - говорит Симпсон-Ватт.

Еще одна вещь, которой следует избегать – это много вопросов одновременно. Дети не успеют обработать запрос и это будет очень похоже на допрос.

Начните с того, что расскажете о себе (я жена вашего двоюродного брата Кевина) или отталкивайтесь от общего опыта (я думаю, что торт выглядит вкусно. Какой ты любишь?).

Используйте понятный язык

Речь идет о не о том, чтобы использовать сюсюканье или какой-то специальный "детский язык", которого не существует. Вам просто необходимо подбирать слова с учетом аудитории. Ваш нужно использовать четкий и лаконичный язык, слова которые соответствуют возрасту и не унижают.

Например: "На прошлой неделе я пошел на пляж и нашел там морскую звезду. А что ты любишь делать на пляже?" или: "Ты видел новый фильм о Человеке-пауке? Хотел бы ты быть таким человеком?"

Спрашивайте то, что их интересует

Ребенку, вероятно, не будет интересно подробное описание того, чем вы зарабатываете на жизнь или размер вашего инвестиционного портфеля. Попытайтесь спросить о любимом цвете, любимом супергерое, есть ли домашние животные и что любят делать, когда на улице солнечно. Всегда целесообразно попробовать открытые вопросы, чтобы не застрять в разговорном пути ответов "да-нет".

Когда ребенок отвечает, внимательно слушайте и демонстрируйте свой интерес кивками, улыбкой и тоном голоса. Задавайте дополнительные вопросы и не перебивайте, когда они что-то рассказывают.

Если вам предстоит определенное время с ребенком, например, вы будете за ним присматривать, заранее спросите, чем он интересуется и чем занимается. Спланируйте, что делать: что-то выпекать, рисовать, выгуливать собаку. Головоломки и игры - тоже работают, потому что совместные мероприятия помогают наладить отношения.

Даже небольшой жест, как распечатка листов-раскрасок с персонажами, которые нравятся ребенку, может продемонстрировать, что вы заботитесь и даст вам возможность для разговора.