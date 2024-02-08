"Самая страшная ночь": звезда украинского тенниса Ястремская попала под обстрел

В ночь на 8 февраля российские оккупанты нанесли по Одессе атаку дронами. Даяна Ястремская вынуждена была покинуть дом и искать место для убежища.

Она поделилась небольшим видео, где показала, что искала место на парковке, чтобы скрыться во время очередного коварного террористического удара дронами по Одессе.

"Сегодня у меня была самая страшная ночь. Как никогда много ракет неподалеку от нас. Мы все еще здесь, на парковке... Люди, если вас можно назвать людьми, прекратите делать это дерьмо", – сказала Ястремская.

На Australian Open-2024 именно Ястремская показала лучший результат среди украинок. Даяна впервые в карьере дошла до полуфинала турнира Grand Slam, где проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь.

Таким образом, Ястремская установила национальный рекорд Украины на Australian Open. Выходом в полуфинал она превзошла достижение Элины Свитолиной, лучшим результатом которой на Открытом чемпионате Австралии остается 1/4 финала (2018, 2019).