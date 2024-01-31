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Ястремская отправила домой россиянку с турнира в Австрии

Линц, Среда 31 января 2024 17:33
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Ястремская отправила домой россиянку с турнира в Австрии Фото: Даяна Ястремская продолжит выступления в Линце (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Даяна Ястремская в трех сетах одолела нейтральную теннисистку из России Эрику Андрееву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Linz Open, 1/16 финала

Ястремская – Э. Андреева – 2:1 (7:6, 3:6, 6:2)

В дебюте встречи соперницы обменялись брейками. В дальнейшем обе сосредоточились на собственных подачах, что в итоге привело к тай-брейку. Там сказался опыт Ястремской, которая дожала россиянку со второй попытки.

На эмоциональном подъеме украинка с брейком повела во второй партии (2:0). Впрочем, развить такой гандикап сенсации недавнего Australian Open не удалось. Более того, Андреева выиграла 4 гейма подряд и полностью перевернула игру. Ястремская попыталась организовать камбэк, но сумела набрать лишь один пункт на подаче оппонентки против троих у россиянки.

Пришлось играть решающий сет. Там интрига держалась до середины партии. Ястремская оформила брейк в третьем гейме, но нарвалась на обратный в следующем. Но дальше украинская теннисистка полностью завладела инициативой и с четырьмя набранными очками подряд закрыла сет за 43 минуты, а с ним и матч.

В следующем круге Ястремская встретится с Донной Векич. Хорватка получила на турнире в австрийском Линце третий номер посева, так что с 1/8 финала будет стартовать. Главная фаворитка соревнований – латышка Елена Остапенко.

К слову, ранее Ястремская взлетела более чем на 60 позиций в рейтинге WTA.

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