Высокий хвост снова в тренде! Узнайте, подходит ли вам эта прическа (фото)

В модные рейтинги снова вернулся высокий хвост. Это произошло после мировой премьеры фильма "Барби", где Марго Роби в главной роли носит именно эту прическу. Ее фанаты и любители моды мгновенно подхватили новую волну. Однако на самом деле совсем не обязательно, что тренд будет подходить и нравиться всем.

Как понять, хорошо ли вам с высоким хвостом, рассказали в издании The Guardian .

Какие бывают высокие хвосты

Возможно, для вас это станет неожиданностью, но существует несколько разновидностей высокого хвоста.

Среди них хвост, где волосы разведены по бокам в форме обрамляющей лицо арки, туго зачесанный хвост, низкий хвост (его также принято считать конским) и другие вариации с волосами.

Какими бывают высокие хвосты (фото: instagram.com/neenwilsonhair; instagram.com/hairbyhatem; instagram.com/hamzahairdresser)

Самый популярный образ лета 2023 - это именно так, как носит Барби, то есть с немножко подкрученными кончиками.

Интересно, что женщинам с прямыми волосами гораздо легче сделать конский хвост, потому что их волосы легче формировать и скреплять вместе.

Кому будет идти высокий хвост

Лучше всего эта прическа будет выглядеть на обладательницах густых объемных и длинных или средних волос. Кстати, если у вас короткие, но кучерявые или хотя бы волнистые волосы, тогда хвост также станет выигрышным вариантом.

Рианна также носит высокий хвост в стиле Барби (фото: theguardian.com)

Стилисты не охотно советуют делать такую прическу зрелым женщинам, ведь тогда видны все возрастные недостатки. Однако возраст уже давно не считают препятствием для чего-либо. Если вы не хотите открыто демонстрировать морщины, можете сделать высокий хвост с выпущенными прядями.

Как сделать высокий хвост

Главное преимущество этой прически в том, что она не требует много времени или усилий. Чтобы носить красивый конский хвост, вам нужно:

хорошо расчесать волосы и собрать в хвост

затяните резинкой достаточно туго, но не так, чтобы повредить волосы

закрепите под хвостом две "невидимки", чтобы хвост не опустился

При желании можно закрепить маленькие волоски лаком или сделать начес.