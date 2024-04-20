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В Украине разрабатывают стратегию активного долголетия: в чем она заключается

Киев, Суббота 20 апреля 2024 12:37
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В Украине разрабатывают стратегию активного долголетия: в чем она заключается Фото: в Украине разрабатывают стратегию активного долголетия (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские власти занялись созданием стратегии активного долголетия, в рамках которой планируется поддерживать граждан пожилого возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Как отметили в Минсоцполитики, представители ведомства, международные и общественные организации наработали видение того, как государство и общество могут обеспечить качественную жизнь для пожилых граждан Украины.

На основании этого видения решили разработать стратегию активного долголетия - документ, который будет формировать государственную политику в вопросе поддержки людей пожилого возраста.

"Этот документ должен быть указателем и для государства, для местного самоуправления, для общественных организаций. Все будут понимать, как они должны приобщиться к реализации этой стратегии. Эта стратегия - документ об очень конкретных людях, живущих рядом с вами и нуждающихся в поддержке или привлечении", - заявила заместитель министра соцполитики Ульяна Токарева.

По ее словам, важно договориться с каждой украинской общиной о поддержке такой стратегии.

Отметим, согласно последним данным, в Украине около 9 миллионов граждан пожилово возраста. Это каждый пятый житель города или каждый третий житель села.

Напомним, ранее стало известно, что действие программы ООН, в рамках которой совершаются выплаты пенсионерам, продлено еще на три месяца.

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