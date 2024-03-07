Старейшее человеческое поселение Европы нашли на западе Украины: ему 1,4 млн лет

Старинные орудия труда нашли еще в 80-х

В закарпатском поселке Королеве еще в 1980-х годах обнаружили примитивные каменные орудия труда, но к тому времени их никто не смог датировать.

Лишь через 44 года благодаря новейшим технологиям ученым удалось определить возраст артефактов - 1,4 миллиона лет - на сегодня это древнейшие доказательства существования человека в Европе. Теперь они могут служить свидетельством того, что первые люди в Европе проживали в Украине.

Вероятно, что эти территории населяли Homo erectus, или человек прямоходящий. Это подтверждает теорию о заселении Европы с востока на запад – с Кавказа через Карпаты.

"До сих пор не было веских доказательств миграции с востока на запад. Теперь мы их имеем", - говорит соавтор исследования, украинский археолог из Академии наук Чешской Республики в Праге Роман Гарба.

Карта (фото: Nature)

Самое старое поселение было в Испании

Предыдущие исследования датировали первое поселение на европейском континенте в Сьерра-де-Атапуэрке, Испания, между 1,2 и 1,1 миллиона лет назад. Однако современные исследования подтвердили, что поселение на современном Закарпатье существовало на 200-300 тысяч лет раньше. Но даже в самом древнем слое не было найдено человеческих останков.

"Радиометрическая датировка первого поселения в Королеве не только восполняет большой пространственный пробел между Грузией и Испанией с древнейшими на сегодня территориями. Оно также подтверждает гипотезу о том, что первая волна заселения Европы проникла с востока на запад", - резюмировал Гарба.

Археологическая стоянка в Королеве значима в общеевропейском масштабе. Слой выдувного леса (континентальной почвообразующей горной осадочной породы) и палеогрунта здесь достигает глубины до 14 метров и содержит тысячи каменных орудий.

"Королево было важным источником сырья для их производства. Семь временных периодов поселения представлены на конкретном исследованном месте. Хотя на этом месте зарегистрировано по меньшей мере девять разных палеолитических культур: люди жили здесь с древнейшей эпохи до периода до 30 тысяч лет назад", - отметил украинский археолог и соавтор исследования Виталий Усик.

Как подтвердили данные

Археологи и антропологи смогли подтвердить свои гипотезы с помощью знаний и технологических возможностей ядерной физики и геофизических наук. Образцы каменных глыб со стоянки Королево химически обработаны и измерены учеными из Чехии и Германии в научно-исследовательском институте Центра Гельмгольца. Затем с помощью новых расчетов датировки ученые из Института геофизики Академии наук Чехии определили возраст образцов.

"Такой объект заслуживает включения в Список всемирного наследия. И мы хотели бы начать переговоры и работать над необходимой документацией, в частности, планом его охраны. Он расположен в районе карьера с активной добычей андезита", - сказал Гарба.

Каменное орудие (фото: Роман Гарба)

Что известно о Королеве

Археологическая стоянка Королево находится недалеко от городов Хуст и Виноградово на Закарпатье. Между 1920 и 1938 годами городок входил в состав бывшей Чехословакии, назывался на чешский лад – Кралево над Тисоу.

Это был важный железнодорожный узел между Чехословакией и Румынией. Первые открытия поселений раннего каменного века здесь совершил чехословацкий археолог Йозеф Скутил. Однако официально открытие Королевской стоянки состоялось в 1974 году.

Первые раскопки здесь проводил киевский археолог Владислав Гладилин – с 1975 по 1992 годы. Единичные раскопки проводят и сейчас.

Новые исследования проводились на основе контракта между Институтом ядерной физики Академии наук Чешской Республики и Институтом археологии НАН Украины, подписанным в 2021 году. Проект поддержали Европейская комиссия, Министерство образования, Грантовое агентство Чешской Республики и Грантовое агентство Карлового университета.