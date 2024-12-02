104-летняя женщина, которая 40 лет проработала учительницей, озвучила простой ключ к долгой жизни

104-летняя Эрлин Деннис был учителем почти 40 лет. Хотя прошло десятилетие после того, как она вышла на пенсию, Деннис все еще влияет на своих бывших учеников.

В чем секрет молодости женщины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fox8.

В чем секрет долгой жизни Эрлин Деннис

Деннис почти 20 лет проработала учительницей второго и третьего классов в начальной школе Fairview в Хай-Пойнте.

"Я наслаждалась детьми, когда с ними работала", - сказала она.

Долгожительницу также уважают в ее церковной общине в Greater First United Baptist Church.

Друзья говорят, что увлекаются ее целеустремленностью.

"Она действительно хотела продолжать водить машину, и она всегда была готова делать то, что ей нужно", - сказала ее подруга Эвелин Уильямс.

Эвелин сейчас возит 104-летнюю подругу, куда ей нужно, поскольку несколько лет назад она перестала управлять автомобилем.

"Будьте активны как можно больше в своем сообществе", - рассказала о своем секрете долголетия 104-летняя женщина.

Эрлин Деннис (кадр по видео)

Невестка Эвелин, Эллен Уильямс, также помогает следить за Деннисом и заботиться о ее потребностях.

"Во время этого путешествия я поняла, что хотя я думала, что я здесь ради нее, я поняла, что мы здесь друг для друга", - сказала Эллен.

Деннис благодарна, что ее друзья напоминают ей о важности сохранения отношений и любви друг к другу.