Злюки бобры: 10 удивительных фактов об этих животных

Бобры - распространенные обитатели водоемов, этих животных нередко можно встретить в городских парках, где есть озера. Оказывается, у бобров довольно интересные особенности.

Удивительные факты о бобрах рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Всемирного фонда дикой природы.

Бобры - немаленькие грызуны

Длина бобров составляет 70-100 см, а хвост 30-40 см. Они имеют коренастое тело, короткие ноги с перепончатыми пальцами и плоские бесшерстные хвосты. Шерсть у них густая и коричневая, с коротким водонепроницаемым подшерстком. Евразийские бобры весят 18-30 кг.

Более 85% евразийских бобров живут в Европе.

Когда бобры были широко распространены в Европе и Азии. Их можно встретить от Великобритании до Восточной Сибири. Сейчас в Европе проживает более 85% евразийских бобров.

Обычно бобры живут в пресноводных средах, окруженных лесами, но можно встретить на сельскохозяйственных угодьях или даже в застроенных районах.

Зубы бобров оранжевого оттенка

Бобры имеют характерные оранжевые зубы благодаря железу в их эмали, что делает их зубы достаточно крепкими, чтобы прогрызать древесину.

Зубы бобров имеют необычный оттенок (иллюстративное фото: Freepik)

Бобры - супер плавцы

Бобры могут плавать со скоростью до 8 км в час. Это более чем в два раза превышает скорость среднего человека.

Бобры отлично ныряют

Под водой бобры могут задерживать дыхание до 15 минут. Они также имеют прозрачное третье веко, которое защищает глаза во время плавания под водой.

Любимая еда бобра - осина и ива

Бобры питаются исключительно растениями, включая кору деревьев и другую растительность на суше и воде. Они запасают еду осенью, чтобы пережить зиму.

Поведение бобров неправильно понимают

Бобры влияют на землю вокруг них, например, ограждая небольшие водные пути, роя норы и вырубая деревья. Это может повлиять на людей, включая фермеров и лесников, что может привести к преследованию бобров, если этот конфликт не будет эффективно урегулирован.

Бобры строят плотины из деревьев (иллюстративное фото: Freepik)

Бобры могут принести много пользы

Поскольку бобры помогают контролировать поток воды, они могут поддерживать восстановление водных путей, что необходимо для реагирования на изменение климата и смягчения экстремальных погодных явлений, таких как наводнения.

Бобры создают дома, которые обеспечивают среду обитания мертвой древесины и позволяют солнечному свету достигать растительности подлеска, создавая богатую среду обитания для насекомых, птиц, летучих мышей и земноводных.

Популяция бобров речной выдры принесла значительные экологические преимущества, в частности, новую водно-болотную среду обитания и увеличение рыбы, например, форели.

В Великобритании бобры под угрозой исчезновения

Историческое уменьшение численности евразийского бобра было вызвано чрезмерной охотой на их мех, мясо и касториум, ароматические выделения, используемые в духах, в сочетании с потерей и деградацией их водно-болотной среды обитания.

Популяция бобров восстанавливается

В дикой природе насчитывается около 1,5 миллиона евразийских бобров, и их количество растет. Сейчас популяции бобров быстро расширяются по Европе, главным образом из-за запрета охоты и реинтродукции. Бобров успешно восстановили по меньшей мере в 25 странах Европы.