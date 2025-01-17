Самая пожилая испанка назвала завтрак долголетия и молодости: ей 111 лет и она никогда не болела

Анджелина Торрес Вальбона, которой 111 лет, живет в Испании. Она говорит, что в ее долгой жизни нет секрета, но она пьет напиток из трех ингредиентов на завтрак.

Что именно употребляет долгожительница, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на reports Surrey Live.

Что ест на завтрак долгожительница?

Проживая в квартире в Эшампле, Барселона, Анджелина утверждает, что на протяжении всей жизни у нее было хорошее здоровье и никогда не болела.

Она унаследовала титул самого старого человека в Испании после смерти Марии Браньяс, которая была старейшей не только в Каталонии, но и в мире в 117 лет до ее смерти в августе прошлого года. Кроме того, после смерти Пьедада Лорьенте из Арагона в возрасте 113 лет в ноябре Анджелина теперь удерживает рекорд как самая старая испанка.

Анджелина настаивает, что в ее впечатляющей продолжительности жизни нет секрета.

Ее распорядок дня включает простой завтрак из "стакана воды с несколькими каплями лимона и чайной ложкой сахара".

Ее друзья называют ее ангелом, но она скромно не соглашается.

"Я не ангел, я просто люблю ладить со всеми", - признается долгожительница.

Анджелина родилась в Беллвисе 18 марта 1913 года и была пятой из семи братьев и сестер. К сожалению, ее отец умер, когда ей было всего три года, и семья переехала в Барселону.

Чем полезен лимонный сок

Лимонный сок имеет ряд преимуществ, являясь отличным источником витамина С, который, как показали исследования, снижает риск сердечных заболеваний и инсульта, а также улучшает усвоение железа из растительной пищи, предотвращая таким образом анемию.

Анджелина также рассказала о длительных прогулках и стремлении дружить со всеми как части своего образа жизни.